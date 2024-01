Classifica generale Tour de Ski 2024 femminile: Jessie Diggins scappa a Dobbiaco, lontane le italiane

Si completa la prima parte italiana del Tour de Ski 2024, con Jessie Diggins assoluta protagonista in quel di Dobbiaco. L’americana è al comando e sono solo in nove all’interno del minuto di divario da lei, che sta davvero dando filo da torcere a tutto il blocco svedese.

E sono proprio le teoriche potenziali dominatrici quelle che, a Davos, vorranno senz’altro riscattarsi: da Linn Svahn a Jonna Sundling passando per Frida Karlsson, molte vorranno riprendersi il ruolo da protagoniste.

Ruolo che non appartiene alle italiane in gara, tutte fuori dalle 30. La migliore è Caterina Ganz, ma per loro l’obiettivo al momento è quello di realizzare un risultato quantomeno di discreto livello da qui al Cermis.

CLASSIFICA TOUR DE SKI 2024 FEMMINILE

1 3535410 DIGGINS Jessie USA 1:26:42

2 3205403 CARL Victoria GER +0:47

3 3506166 SVAHN Linn SWE +0:48

4 3505809 SUNDLING Jonna SWE +0:48

5 3425350 SLIND Astrid Oeyre NOR +0:50

6 3425499 WENG Heidi NOR +0:52

7 3185168 NISKANEN Kerttu FIN +0:53

8 3506154 KARLSSON Frida SWE +0:53

9 3506008 RIBOM Emma SWE +0:56

10 3185256 PARMAKOSKI Krista FIN +1:18

11 3555052 EIDUKA Patricija LAT +1:56

12 3515221 FAEHNDRICH Nadine SUI +1:57

13 3055067 STADLOBER Teresa AUT +1:57

14 3505990 ANDERSSON Ebba SWE +2:02

15 3535316 BRENNAN Rosie USA +2:04

16 3205460 HENNIG Katharina GER +2:24

17 3425669 KALVAA Anne Kjersti NOR +2:31

18 3426849 FOSNAES Kristin Austgulen NOR +2:31

19 3195219 CLAUDEL Delphine FRA +2:32

20 3427126 BERGANE Margrethe NOR +2:35

21 3535718 LAUKLI Sophia USA +3:13

22 3205407 FINK Pia GER +3:34

23 3505998 ILAR Moa SWE +4:00

24 3185551 JOENSUU Jasmi FIN +4:17

25 3155324 JANATOVA Katerina CZE +4:17

26 3425896 THEODORSEN Silje NOR +4:19

27 3535703 McCABE Novie USA +4:22

28 3515319 WEBER Anja SUI +5:12

29 3505800 DAHLQVIST Maja SWE +5:29

30 3515289 STEINER Desiree SUI +5:30

31 3185137 KYLLONEN Anne FIN +5:30

32 3205651 LOHMANN Lisa GER +5:31

33 3295241 GANZ Caterina ITA +5:40

34 3426496 MYHRVOLD Mathilde NOR +6:11

35 3205434 KREHL Sofie GER +6:11

36 3515321 KAELIN Nadja SUI +6:14

37 3565090 MANDELJC Anja SLO +6:17

38 3295439 Di CENTA Martina ITA +6:25

39 3515252 MEIER Alina SUI +6:42

40 3195253 DUCORDEAU Juliette FRA +6:46

41 3295322 COMARELLA Anna ITA +6:56

42 3205570 RYDZEK Coletta GER +7:09

43 3295533 SANFILIPPO Federica ITA +7:16

44 3535562 KERN Julia USA +7:17

45 3515285 WERRO Giuliana SUI +7:17

46 3505834 HENRIKSSON Sofia SWE +7:19

47 3535932 SMITH Samantha USA +7:34

48 3185885 RYYTTY Vilma FIN +8:10

49 3426626 SKISTAD Kristine Stavaas NOR +8:13

50 3506105 HAGSTROEM Johanna SWE +8:14

51 3195263 QUINTIN Lena FRA +8:28

52 3506370 INGESSON Lisa SWE +8:52

53 3435197 MARCISZ Izabela POL +9:04

54 3295410 MONSORNO Nicole ITA +9:27

55 3205305 GIMMLER Laura GER +9:37

56 3515273 FISCHER Lea SUI +9:52

57 3675089 STEPASHKINA Nadezhda KAZ +13:41

58 3355004 RIEDENER Nina LIE +14:45

3426200 WENG Lotta Udnes NOR WD

3195273 GAL Melissa FRA WD

3565055 UREVC Eva SLO WD

3295512 de MARTIN PINTER Iris ITA WD

3435202 KALETA Weronika POL WD

3675060 SHALYGINA Kseniya KAZ WD

3295511 LAURENT Nadine ITA WD

3675046 RYAZHKO Darya KAZ WD

3295408 CASSOL Federica ITA WD

3155363 ANTOSOVA Barbora CZE WD

3105214 STEWART-JONES Katherine CAN WD

3385052 HADZIC Tena CRO WD

Foto: MATHIAS BERGELD/Bildbyran/Sipa USA – IPA Sport

Leggi tutte le notizie di Sci di fondo su OA Sport...