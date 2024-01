Ciclocross, Mathieu Van der Poel a Benidorm per la quinta meraviglia: sfida a Van Aert

Sta per volgere al termine la Coppa del Mondo di ciclocross 2023-2024: a Benidorm (Spagna) andrà in scena la penultima tappa della stagione prima della conclusione la prossima settimana a Hoogerheide.

Mathieu Van der Poel andrà a caccia della quinta vittoria su cinque gare in Coppa del Mondo: da quando è partita la stagione del fenomeno olandese, sono arrivati solo successi tra Anversa, Gavere, Hulst e Zonhoven. Il neerlandese, avendo disputato solo quattro tappe, è salito in nona posizione della classifica generale. Il principale avversario sarà come sempre Wout Van Aert che proverà a contrastare il suo dominio. Presente sarà anche Tom Pidcock. Eli Iserbyt cercherà di difendere la leadership della generale dall’attacco di Joris Nieuwenhuis che sembra il rivale più credibile.

Al femminile sarà difficile andare a contrastare il primato dell’olandese Ceylin Del Carmen Alvarado che comanda con 312 punti ai danni di Puck Pieterse che ne ha 260 e Lucinda Brand a 237. Per l’Italia ci saranno soprattutto Sara Casasola e la giovane Valentina Corvi, alla ricerca di un piazzamento in top 10.

Tra gli juniores si gioca qualcosa di importante Stefano Viezzi che deve difendersi in classifica generale dal rientro di Aubin Sparfel: 132 contro 126 punti. Il friulano deve cercare di chiudere al meglio una stagione finora decisamente soddisfacente.

Foto: IPA Agency