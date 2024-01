Ciclismo, la Arkea-B&B Hotels nutre fiducia in Vincenzo Albanese: “Può vincere qualche corsa importante”

Vincenzo Albanese ha compiuto il grande salto nel World Tour. Dopo i quattro anni con la Bardiani CSF ed il triennio con la Eolo-Kometa con cui si è messo in evidenza con tante fughe e la prima vittoria in carriera al Tour de Limousine 2022, è passato a vestire i colori dell’Arkea-B&B Hotels, con cui debutterà a fine gennaio nel Challenge Maiorca 2024.

Il direttore sportivo della squadra francese Didier Rous nutre molte aspettative sul ventisettenne nato ad Oliveto Citra: “Vincenzo è un ottimo corridore. Apprezzo le sue qualità: è solido, veloce e può superare bene strappi e qualche salita più lunga. Queste qualità gli permettono di farsi valere nelle volate ristrette, lo ha dimostrato nell’ultima Coppa Bernocchi“.

Rous passa ad analizzare le caratteristiche dell’azzurro, auspicandosi un cambio di marcia: “La sua forza è la costanza nell’arco della stagione. Ora però deve vincere più spesso e penso che possa portarsi a casa qualche corsa importante. Deve diventare automatico per lui mettere in atto queste prestazioni e competere al successo con più frequenza“.

La squadra francese dimostra di puntare molto su Albanese: “Ha il potenziale per sbocciare, abbiamo studiato per lui un programma maggiormente votato alle corse di un giorno ad inizio stagione. Ma sarà anche al via della Tirreno-Adriatico, la corsa italiana più importante a inizio anno“.

Foto: LaPrese