Ciclocross, Filippo Fontana domina i Campionati Italiani a Cremona: battuti Dorigoni e Bertolini

Filippo Fontana fa il van der Poel e stravince il Campionato Italiano di ciclocross 2024: una prova straordinaria per il veneto che ha mostrato una superiorità a tratti imbarazzante nei confronti degli avversari. Gran secondo posto per Jakob Dorigoni (a 1’06” dal vincitore) che precede Gioele Bertolini.

Filippo Fontana fa la differenza sin dal primo giro: il classe 2000 dei Carabinieri guida in maniera pulita rispetto agli altri e si porta subito in testa al gruppo per fare un’azione che trova riscontro già al termine della prima tornata, quando nessuno riesce a rimanergli attaccato.

Chi fa una gara sorprendente è Jakob Dorigoni che appare particolarmente pimpante sin dalle prime battute ed è l’unico a rimanere (lontano) sulle code di Fontana. Alla seconda gara stagionale ha mostrato una competitività davvero notevole. Insieme a Dorigoni rimane Cristian Cominelli e i due viaggiano insieme per gran parte del percorso.

Piuttosto in difficoltà invece Gioele Bertolini: si pensava che potesse essere l’unico vero e proprio antagonista per Fontana, in realtà a metà gara era quasi fuori dai giochi per il podio. Il 28enne di Morbegno durante il quinto giro è riuscito a tornare sotto alla coppia formata da Dorigoni e Cominelli. Si forma così un terzetto e Dorigoni si prende la seconda posizione dopo un piccolo momento di appannamento, precedendo Bertolini.

Foto: IPA Agency

Leggi tutte le notizie di Ciclismo su OA Sport...