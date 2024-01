Ciclocross, campionati italiani 2024: Stefano Viezzi da dominatore, sua la maglia tricolore juniores

Stefano Viezzi mette il punto esclamativo alla sua stagione e si laurea campione italiano juniores di ciclocross. Nella prova di Cremona il classe 2006 della Asf DP66, formazione del CT Daniele Pontoni, conferma di essere il giovane azzurro più in vista del panorama nostrano, prendendosi il titolo da favorito assoluto.

Un vero e proprio dominio per lui, al momento anche leader delle classifiche di Coppa del Mondo dopo i successi nelle prime due gare stagionali a Troyes e a Dublino. Dopo i primi momenti di studio, il ragazzo che compirà diciotto anni il 5 febbraio ha iniziato a fare il proprio ritmo, irraggiungibile per i suoi avversari, andando a vincere la gara in maniera comoda.

Il podio viene completato da Lorenzo De Longhi, della Zanolini Q36.5 Sud Tirol, e da Mattia Proietti Gagliardoni della Fas Airport Services Guerciotti Premac. Per Viezzi è il primo titolo italiano in carriera e l’undicesima vittoria stagionale, dove spiccano le due già citate in Coppa del Mondo.

Foto: Federciclismo

