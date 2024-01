Ciclocross, campionati italiani 2024: Elisa Ferri si prende il titolo juniores con un grande assolo

Dopo Stefano Viezzi, è Elisa Ferri a laurearsi campionessa italiana di ciclocross nella categoria juniores. Classe 2007, sedici anni compiuti lo scorso ottobre e dunque nel primo anno tra le juniores, la rappresentante della Fas Airport Services Guerciotti Premac è stata semplicemente la più forte di tutte nella nebbia di Cremona.

Giovane e poco timida, Elisa Ferri. Che ci mette nemmeno due minuti a imprimere il proprio ritmo, con le avversarie che non sono riuscire a rimanerle in scia. Una sorpresa relativa, poiché nonostante la giovane età ha già avuto le sue primissime esperienze in Coppa del Mondo, con un ventiquattresimo posto a Namur lo scorso 17 dicembre ed il trentaquattresimo posto ad Anversa sei giorni dopo.

Nonostante una scivolata all’alba dell’ultima tornata, Elisa Ferri si impone con il tempo di 40’36” avanti ad Ilaria Tambosco (SS Sanfiorese) e Sofia Guichardaz (Beltrami TSA Tre Colli). Ferri non è un nome sconosciuto ai più, essendo stata campionessa nazionale sia tra gli esordienti che tra le allieve, oltre a vincere tre titoli nella mountain bike, l’ultimo nel 2023.

Foto: canale YouTube CiclismoLive

