Ciclismo su pista, le speranze di medaglia dell’Italia agli Europei: occasione per Consonni, Milan leader

Inizio di stagione intensissimo per il ciclismo. In un’annata ricca di appuntamenti ecco subito gli Europei su pista in Olanda in quel di Apeldoorn. Oggi sono state annunciate le convocazioni per la Nazionale italiana e tra gli uomini spiccano le assenze di Filippo Ganna, Elia Viviani e Manlio Moro.

La stella è sicuramente Jonathan Milan: l’azzurro è detentore del titolo continentale nell’inseguimento individuale ed è ovviamente il leader del quartetto che però sarà privo di due dei punti cardine. Con l’uomo della Trek-Segafredo nel trenino ci sono altri due dei componenti del quartetto delle meraviglie di Tokyo, Francesco Lamon e Simone Consonni.

Proprio quest’ultimo può giocarsi le proprie chance nell’omnium, che di solito è riservato a Viviani: probabilmente il veterano campione olimpico di Rio avrà il posto a Parigi, ma per Consonni appuntamento importante per lanciarsi dopo un’annata difficile.

Curiosità nella velocità dove il settore maschile, ricco di giovani, è in netta crescita e punta già a piazzamenti importanti: l’uomo da seguire è Mattia Predomo.

Foto: Lapresse

