Ciclismo su pista, Europei 2024: Paternoster quinta dopo le prime due prove dell’Omnium. Eliminati Moro nello sprint e Galli e Giaimi nell’inseguimento individuale

Terza giornata degli Europei di ciclismo su pista ad Apeldoorn, in Olanda, che non si apre con i migliori auspici della vigilia. Dopo le prime due prove dell’omnium femminile, Letizia Paternoster è al quinto posto. L’azzurra ha iniziato bene, con un ottimo secondo posto nello Scratch alle spalle della norvegese Anita Yvonne Stenberg, prendendo anche un buon margine su Lotte Kopecky che è solo nona nella prima gara, ma si fa sorprendere nella corsa a tempo, dove chiude undicesima e lontana dalle migliori; l’azzurra si ferma a 58 punti dopo due prove, a otto lunghezze dal terzo posto di Valentine Fortin, risalita grazie al successo nella seconda gara, e a venti lunghezze da Stenberg, brava a strappare la seconda piazza anche nella corsa a punti.

Stefano Moro si ferma agli ottavi di finale dello sprint; dopo un discreto quattordicesimo tempo nelle qualificazioni e il successo sul filo di lana sul polacco Maciej Bielecki, si è dovuto arrendere all’israeliano Mikhail Yakovlev, titolare nel terzo tempo nella fase iniziale.

Niente da fare nemmeno per Niccolò Galli e Luca Giaimi, oggi i rappresentanti azzurri nell’inseguimento individuale con l’assenza di Filippo Ganna e la mancata iscrizione di Jonathan Milan, che non ha dunque difeso il titolo dello scorso anno. Per i due azzurri chiusura con undicesimo e dodicesimo tempo; la sfida per l’oro sarà tutta a tinte britanniche con il derby tra Daniel Bigham e Charlie Tanfield, mentre a giocarsi il bronzo saranno il danese Rasmus Pedersen ed il tedesco Tobias Buck-Gramcko.

