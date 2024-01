Ciclismo, presentata la Polti-Kometa: “Mai così forte”

Nuova sponsorizzazione, sempre Ivan Basso ed Alberto Contador alle redini, tanta voglia di stupire e di crescere. Non c’è più Eolo, ora la compagine Professional tricolore è diventata Polti-Kometa. Presentata ieri la nuova squadra azzurra che punta in qualche anno magari a riuscire a compiere il gran passo di entrare nel World Tour.

Il commento di Basso, molto ambizioso: “La squadra di quest’anno è la più forte che abbiamo mai avuto, dal punto di vista dell’organico. Da sempre credo più nel gruppo che nell’individualità, abbiamo raggiunto un perfetto equilibrio tra i corridori di categoria già nel team e i giovani di talento. Spesso mi viene posta la domanda su chi sarà il nuovo campione, ma ritengo che sia la squadra a lasciare traccia nella storia, non il singolo”.

Le parole di Contador: “Per ottenere il massimo rendimento e poter aspirare a ottenere importanti vittorie, oltre alla concentrazione ed all’allenamento quotidiano, occorre avere a disposizione biciclette affidabili come le nostre Aurum, sviluppate da chi per anni ha fatto del ciclismo la sua vita e che, ogni giorno, lavora per mettere a punto attrezzatura di altissima qualità“.

Venti corridori per la squadra italiana:

# ridername age 1 BAIS Davide 25 2 BAIS Mattia 27 3 DE CASSAN Davide 22 4 DOUBLE Paul 27 5 FABBRO Matteo 28 6 FETTER Erik 23 7 GAROSIO Andrea 30 8 GÓMEZ Germán Darío 22 9 LONARDI Giovanni 27 10 MAESTRI Mirco 32 11 MARTIN David 24 12 MARTÍN Alex 23 13 MUÑOZ Francisco 22 14 PEÑALVER Manuel 25 15 PIETROBON Andrea 24 16 PIGANZOLI Davide 21 17 RESTREPO Jhonatan 29 18 SERRANO Javier 22 19 SEVILLA Diego Pablo 27 20 TERCERO Fernando 22

Foto: Team Polti Kometa

Leggi tutte le notizie di Ciclismo su OA Sport...