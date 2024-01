Ciclismo, la stagione si apre con i Campionati Australiani. Luke Plapp firma la tripletta

La nuova stagione di ciclismo su strada si è ufficialmente aperta con la disputa dei Campionati Nazionali Australiani, andati in scena sul circuito di Buninyong. Luke Plapp e Chris Harper sono stati i mattatori assoluti, andando in fuga quando mancavano più di cento chilometri al traguardo e alimentando giro dopo giro il vantaggio nei confronti degli inseguitori.

La coppia del Team Jayco AlUla è giunta insieme all’arrivo, Luke Plapp ha poi piazzato la zampata per conquistare il terzo titolo nazionale consecutivo nelle prove in linea. Il 23enne si era imposto tre giorni fa anche nella cronometro: i suoi cinque successi in carriera sono arrivati tutti in eventi nazionali, anche se non va dimenticato che nel 2023 fu secondo nella classifica finale dell’UAE Tour.

Kelland O’Brien ha completato il podio, con un ritardo di 6’09”, regalando così la tripletta al Team Jayco AlUla e precedendo di misura Elliot Schultz (BridgeLane) e Chris Hamilton (dsm-firmenich PostNL). La stagione entrerà nel vivo con il Tour Down Under, corsa a tappe di livello World Tour che si disputerà in Australia dal 16 al 21 gennaio.

Foto: Lapresse

