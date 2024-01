Ciclismo: Giacomo Nizzolo è caduto in allenamento. Per lui frattura della tibia

La fine del 2023 e l’inizio del 2024 per Giacomo Nizzolo non sono certamente passati nel migliore dei modi. Il ciclista italiano infatti, passato alla Q36.5 dopo aver terminato il suo percorso con la Israel-Premier Tech, ha riportato la frattura di una tibia a causa di una caduta in allenamento.

Operato in Svizzera, al Kantonsspital Graubünden di Chur, il corridore classe 1989 non farà parte degli atleti convocati dal team per il raduno spagnolo in programma dall’11 al 22 gennaio in quel di Calpe.

“Nizzolo ha già iniziato il processo di riabilitazione – ha affermato Lorenz Emmert, responsabile sanitario della Q365.5 –. Siamo molto ottimisti sul fatto che lui riesca a tornare ai suoi abituali livelli di prestazioni nei prossimi mesi, non appena il recupero dall’infortunio lo permetterà”.

Nelle prossime settimane, anche in base ai miglioramenti della condizione del ciclista campione d’Europa nel 2020, si capirà quando lo stesso Nizzolo potrà tornare a correre in gruppo.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Ciclismo su OA Sport...