Ciclocross, niente sospensione per Mathieu van der Poel: una sanzione lieve per l’olandese

Il giudizio è arrivato. Ha fatto discutere non poco il gesto di Mathieu van der Poel, dominatore assoluto del massimo circuito internazionale del ciclocross. Nel corso dell’ultima tappa di Coppa del Mondo ad Hulst (Paesi Bassi), il campione del mondo in carica è finito nell’occhio del ciclone delle polemiche per la propria condotta.

Nel corso dell’ultimo giro, quando si stava producendo nel proprio assolo, van der Poel si è avvicinato a un gruppo di tifosi e ha lanciato uno sputo. “Mi urlavano continuamente qualcosa. Hanno cominciato già durante la fase di riscaldamento, se fai così è meglio che resti a casa. Ne ho abbastanza dei fischi“, le sue parole a caldo.

C’è chi lo ha difeso, come il suo rivale Wout van Aert, che ha criticato gli spettatori per il loro modo poco “appropriato” nel seguire la gara, e chi è rimasto deluso. Da regolamento, il corridore avrebbe potuto ricevere una sospensione e quindi saltare alcune gare, ma l’UCI ha considerato le attenuanti del caso e quindi è arrivata una sanzione lieve.

La multa è di 250 franchi svizzeri quella comminata dalla Federazione. Una decisione quindi che non andrà incidere sui prossimi impegni di van der Poel, ma qualcuno che non sarà concorde ci sarà.

