Wout van Aert sul Giro d’Italia: “Ho in testa la prima Maglia Rosa, punto alle vittorie di tappa”

Tra lui e Tadej Pogacar ci sarà veramente da divertirsi. Uno degli uomini più attesi al prossimo Giro d’Italia è sicuramente Wout van Aert che sarà al via per la prima volta della Corsa Rosa.

Il belga ha deciso che non si giocherà le proprie carte per la classifica generale, come specificato alla Gazzetta dello Sport: “L’obiettivo sarà esclusivamente sulle vittorie di tappa, non abbiamo un vero corridore di classifica con noi e andremo avanti giorno dopo giorno”.

E aggiunge: “Punterò alle vittorie di tappa, forse più di una, ma devo ancora scegliere su quali giornate concentrarmi e non vedo l’ora che arrivi il 4 maggio“.

Pensando alle varie frazioni, ecco subito un primo obiettivo: “Ho in testa il percorso della prima tappa con subito salite impegnative e l’arrivo a Torino. Quindi la prima Maglia Rosa. E poi nella prima settimana una cronometro. Sono curioso di vedere come andrà, anche perché al via ci sarà un corridore del valore di Tadej Pogacar. Vedremo, ma la prima settimana può fare al caso mio“.

