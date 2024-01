Ciclismo, Elia Viviani: “L’obiettivo è puntare all’oro olimpico dell’Omnium a Parigi”

A medaglia da due edizioni consecutive, con l’oro di Rio ed il bronzo di Tokyo, Elia Viviani non si accontenta e vuole il tris: l’azzurro, a quasi 35 anni, vuole il terzo podio olimpico in quel di Parigi.

Il circoletto rosso è già stato messo, come dichiarato dal velocista della Ineos Grenadiers: “L’obiettivo è sicuramente riprovare a puntare all’oro. Quella dell’Omnium è la giornata principale per me. L’8 agosto è la giornata della mia stagione. L’anno delle Olimpiadi è sempre speciale. Non appena ti avvicini all’evento, senti che questo momento speciale sta arrivando” le sue parole a Cyclingnews.

La prossima gara: “La Cadel Evans è una delle mie gare preferite. Ogni volta che ho partecipato, ho lottato per la vittoria o sono sempre stato tra i primi 10. Quindi sono molto concentrato al riguardo”.

Poi i prossimi appuntamenti della stagione: “Il mio programma di gare continuerà con l’UAE Tour e poi con la Volta a Catalunya e il Giro di Romandia solo per cercare di entrare nella selezione per il Giro. Non è facile, la squadra come sappiamo è fortissima e ha tanta voglia di fare una bella prestazione al Giro. Quindi il mio primo obiettivo è entrare nella selezione per il Giro e, dopo il Giro, concentrarmi sulle Olimpiadi“.

Foto: Lapresse