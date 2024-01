Chi è Roberta Melesi, un talento frenato dagli infortuni e che ora potrebbe decollare

Roberta Melesi ha conquistato un pregevole sesto posto nel secondo superG di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La lecchese si è espressa su ottimi livelli nella prima parte della pista austriaca e poi si è distinta in maniera rimarchevole soprattutto nella parte alta, riuscendo a fare velocità e a concludere a 39 centesimi dalla vincitrice (la svizzera Lara Gut-Behrami). La nostra portacolori si è fermata ad appena 13 centesimi dal terzo gradino del podio occupato dall’austriaca Mirjam Puchner ed è risultata la migliore italiana al traguardo (Sofia Goggia ottava, Federica Brignone dodicesima).

Roberta Melesi ha ottenuto il miglior risultato della carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, entrando in top-10 per la prima volta. Prima di oggi il suo miglior riscontro agonistico era l’undicesima piazza nel gigante disputato a Killington il 26 novembre 2022, anche se al piano inferiore (la Coppa Europa) è salita sul podio in sei occasioni (con tanto di vittoria nel superG di Sella Nevea il 12 marzo 2019 e secondo posto in classifica generale proprio in quell’annata agonistica). Ha fatto il proprio esordio in Coppa del Mondo il 29 dicembre 2018 a Lienz, non ha mai partecipato a Mondiali e Olimpiadi Invernali.

La poliziotta è nata a Lecco il 18 luglio 1996 ed è originaria di Ballabio (sempre in provincia di Lecco), a livello giovanile era riuscita a conquistare la medaglia d’argento in gigante agli EYOF disputati a Brasov nel 2013. Principalmente focalizzata su gigante e superG, non ha disdegnato alcune apparizioni in discesa libera.

La carriera della 27enne è purtroppo stata funestata da diversi infortuni. A metà gennaio del 2023 si è fatta male alla spalla, è riuscita a finire la stagione grazie anche all’ausilio degli antidolorifici e a marzo è finita sotto i ferri per risolvere il problema fisico. Il 19 novembre 2019 fu vittima di un infortunio molto serio: trauma distorsivo ad entrambe le ginocchia dopo una brutta caduta in allenamento a Copper Mountain. Dopo tante difficoltà e diversi bassi, come ella stessa ha dichiarato al termine della gara odierna, è finalmente arrivato il risultato di rilievo che si aspettava e l’Italia spera di poter contare su un nuovo nome ai massimi livelli.

Foto: FISI/Pentaphoto

