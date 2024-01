Atletica, Sveva Gerevini firma il nuovo record italiano nelle prove multiple indoor! Sfondato il muro dei 4500 punti

Va in archivio con un altro acuto notevole un weekend eccellente per l’atletica leggera italiana, che può sorridere anche per il nuovo record nazionale nelle prove multiple indoor firmato da Sveva Gerevini al meeting di Aubière (Francia). L’azzurra ha superato nettamente il suo precedente record record tricolore, classificandosi seconda con 4538 punti.

La 27enne cremonese si è resa protagonista di un progresso importante (di 89 punti per la precisione) rispetto ai 4451 punti collezionati il 26 febbraio del 2022 ad Ancona. Gerevini ha messo assieme quest’oggi una prova praticamente perfetta in tutte e cinque le gare disputate, dimostrando un miglioramento davvero interessante in vista degli obiettivi principali della stagione all’aperto.

La nativa di Cremona classe 1996 ha firmato il nuovo personale (abbassando di sette centesimi il limite precedente) nei 60 ostacoli in 8.27, nel salto in alto con 1.76 metri (miglioramento di 2 cm) e a livello indoor nel getto del peso con 12.41 metri, mentre nel lungo ha saltato 6.25 al terzo tentativo chiudendo poi con 2:12.57 sugli 800 metri. Da segnalare nella competizione maschile il settimo posto di Dario Dester con 5873 punti e l’ottavo di Lorenzo Naidon con il personale di 5806 punti.

“Ero convinta di poterlo fare e spero che sia solo il primo passo per un ulteriore salto di qualità. Non l’avevo proprio considerata l’ipotesi di andare via da qui senza il record, sono contenta di averlo migliorato in questo modo, però credo di avere ancora margine. Ora spero di salire nel ranking e intanto sogno di potermi qualificare per i Mondiali indoor di Glasgow, con la possibilità di gareggiare di nuovo agli Assoluti di Ancona, ma in primavera dovrò andare in caccia di risultati nell’eptathlon per puntare agli Europei di Roma“, dichiara Sveva Gerevini al sito federale.

Foto: Grana/FIDAL