Challenger Nonthanburi 2024: Matteo Gigante conquista il terzo successo di categoria in Thailandia

Non di soli Australian Open vive il tennis italiano. Matteo Gigante, infatti, è emerso vincitore dal torneo Challenger di Nonthanburi 3 (dove 3 sono gli eventi consecutivi di questo inizio anno), in Thailandia, dopo un percorso non particolarmente agevole che, però, lo ha visto esprimere un numero importante di qualità.

Al primo turno, il ventiduenne originario di Roma ha superato il francese Arthur Weber per 1-6 6-1 6-2, ripetendosi poi contro il belga Gauthier Onclin per 6-2 6-7(9) 6-2. Ai quarti di finale, invece, l’ostacolo più duro, il numero 1 del tabellone, il croato Dule Ajdukovic, estromesso per 3-6 6-3 6-2.

A quel punto, semifinale con il tennista di Cina Taipei (nome sportivo di Taiwan) Jason Jung, eliminato con un chiaro 6-3 7-5. Infine la finale, nettamente portata dalla propria parte contro il sudcoreano Seongchan Hong, che aveva eliminato Giovanni Fonio (arrivato dalle qualificazioni) in semifinale. Tutti gli altri italiani, e cioè Mattia Bellucci, Francesco Passaro e Stefano Travaglia (questi contro Ajdukovic), sono stati eliminati al primo turno.

Stante il fatto che c’è un’altra settimana di tornei che verrà contata assieme agli Australian Open, la nuova classifica di Gigante non è ancora completamente determinabile, ma si assesterà intorno alla posizione numero 150. Ad oggi sarebbe 149.

