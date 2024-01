Calendario sci alpino, orari Wengen e Altenmarkt-Zauchensee: programma 9-14 gennaio, tv, streaming

È in arrivo una settimana quasi interamente dedicato alla velocità per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Settore maschile che fa tappa nella classicissima Wengen (Svizzera) per due discese, un superG e uno slalom la domenica. Ragazze che tornano ad Altenmarkt-Zauchensee (Austria) per due supergiganti e una discesa libera.

Abbuffata di Circo Bianco in arrivo, con i maschi impegnati in un autentico tour de force che li vedrà sempre in pista da martedì a domenica. Settore maschile che arriva a fare tappa sulla storica Lauberhorn, per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Nove e dieci gennaio saranno riservati alle prove di discesa, mentre prima gara ufficiale giovedì 11 gennaio con la discesa che recupererà quella cancellata a Beaver Creek. Marco Odermatt avrà due cartucce per provare a vincere la prima libera in carriera, visto che sabato 13 gennaio si replicherà con gli uomini jet. Venerdì 12 invece andrà in scena un superG, che a queste latitudini spesso ha sorriso ai discesisti. Conclusione domenica con lo slalom, con il solito rodeo con la vittoria a portata di una dozzina di sciatori.

Inizia praticamente da questa settimana la stagione di Sofia Goggia e delle velociste, con tante discese e superG in calendario da adesso a fine febbraio. Si torna dopo un anno di assenza ad Altenmarkt-Zauchensee, nella regione salisburghese dell’Austria. Una pista molto interessante e varia, che esalta le velociste complete. Ci sarà una sola prova cronometrata messa in calendario giovedì 11, poiché il giorno dopo si gareggerà in superG per recuperare quello cancellato a Sankt Moritz. Sabato 13 spazio alla discesa libera, mentre il giorno dopo si chiuderà con un altro superG. Weekend importante anche per la generale, Shiffrin dopo l’inforcata sarà in terra austriaca almeno per la prima gara, con Federica Brignone che sogna di riaprire tutti i discorsi, mentre Goggia vuole fare incetta di vittorie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Wengen e Altenmarkt-Zauchensee(Austria), valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 9-14 GENNAIO

Martedì 9 gennaio

Orario da definire Prima prova discesa maschile Wengen (Svizzera)

Mercoledì 10 gennaio

Orario da definire Seconda prova discesa maschile Wengen (Svizzera)

Giovedì 11 gennaio

Orario da definire Prima prova discesa femminile Altenmarkt-Zauchensee (Austria)

Ore 12.30 Discesa libera maschile Wengen (Svizzera) – Recupero di Beaver Creek

Venerdì 12 gennaio

Ore 10.45 SuperG femminile Altenmarkt-Zauchensee (Austria) – Recupero Sankt Moritz

Ore 12.30 SuperG maschile Wengen (Svizzera)

Sabato 13 gennaio

Ore 10.45 Discesa femminile Altenmarkt-Zauchensee (Austria)

Ore 12.30 Discesa maschile Wengen (Svizzera)

Domenica 14 gennaio

Ore 10.15 Prima manche slalom maschile Wengen (Svizzera)

Ore 11.00 SuperG femminile Altenmarkt-Zauchensee (Austria)

Ore 13.15 Seconda manche slalom maschile Wengen (Svizzera)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: FISI/Pentaphoto

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...