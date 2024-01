Calendario Europei pallanuoto femminile 2024 oggi: orari 8 gennaio, programma, tv, streaming

Ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, inizierà oggi la seconda fase ad eliminazione diretta degli Europei 2024 di pallanuoto femminile: previste le semifinali per il 13° posto e gli ottavi di finale. L’Italia, già qualificata ai quarti di finale, conoscerà questa sera il nome della sua prossima avversaria.

Le semifinali per il 13° posto saranno Slovacchia-Turchia e Bulgaria-Romania, mentre gli ottavi di finale saranno Croazia-Serbia, Israele-Gran Bretagna, Francia-Germania ed Ungheria-Repubblica Ceca. Proprio la vincente di quest’ultima sfida affronterà l’Italia domani sera alle ore 20.30 nei quarti di finale.

Oltre all’Italia, sono già certe di un posto ai quarti di finale Spagna, Paesi Bassi e Grecia. Per gli Europei 2024 di pallanuoto femminile oggi non ci saranno match trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile per tutti i match su Eurovision Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2024 OGGI

Lunedì 8 gennaio – Eindhoven, Paesi Bassi

Semifinali 13° posto

12.00 (25) Slovacchia-Turchia

13.30 (26) Bulgaria-Romania

Ottavi di finale

16.00 (27) Croazia-Serbia

17.30 (28) Israele-Gran Bretagna

19.00 (29) Francia-Germania

20.30 (30) Ungheria-Repubblica Ceca

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2024 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non ci saranno match trasmessi in tv.

Diretta streaming: tutti i match su Eurovision Sport.

