Calendario sci alpino oggi in tv: orari giganti Adelboden e Kranjska Gora, programma, pettorali, streaming

Oggi, sabato 6 gennaio, torna protagonista la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, con le prime gare del nuovo anno solare per entrambi i settori. Si gareggia tra le porte larghe, i maschi saranno di scena nella classica di Adelboden (Svizzera); mentre le ragazze di cimenteranno in Slovenia, sulla magnifica Podkoren di Kranjska Gora.

Le prime a scendere in pista saranno le ragazze, con la prima manche in programma alle 9.30 e la seconda, con l’inversione delle trenta, alle 12.30. Mikaela Shiffrin viene da due vittorie dominanti, e con altri 200 punti in terra slovena potrebbe mettere la definitiva ipoteca sulla classifica generale. Il pettorale rosso di leader della classifica di specialità è però sulle spalle di Federica Brignone, che sarà al cancelletto solo oggi con grande voglia di tornare sul gradino più alto del podio. Aspettative alte tra le azzurre, con Marta Bassino e Sofia Goggia che tornano su una delle piste che più le ha viste esaltarsi in passato in questa specialità. Tutte le altre azzurre hanno l’obiettivo di qualifica alla seconda manche, mentre per la vittoria la battaglia tra tutto il primo gruppo di merito sarà serratissima.

Quarto gigante stagionale per il Circo Bianco maschile, con i primi tre dominati in lungo e in largo da Marco Odermatt. L’elvetico ha la strada spianta verso la generale dopo l’infortunio di Marco Schwarz a Bormio, e sulle nevi di casa va alla caccia del sedicesimo successo negli ultimi 21 giganti. Il contesto di gara sarà uno dei più iconici dell’anno, sulla mitica Chuenisbärgli (10.30 prima manche, seconda alle 13.30), una delle piste più complete e affascinati dell’intero circuito. Per la vittoria sarà difficile contrastare Odermatt, con Zubcic, Kranjec e Kristoffersen che ci proveranno. In casa Italia attese risposte, con i soli Giovanni Borsotti e Alex Vinatzer ad aver reso secondo le aspettative nelle prime uscite stagionali. Curiosità per il debutto di Simon Talacci, mentre sono chiamati a mandare un bagliore di luce Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di giganti di Adelboden (Svizzera) e Kranjska Gora (Slovenia), valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Sabato 6 gennaio

Ore 09.30 Prima manche gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia)

Ore 10.30 Prima manche gigante maschile di Adelboden (Svizzera)

Ore 12.30 Seconda manche gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia)

Ore 13.30 Seconda manche gigante maschile di Adelboden (Svizzera)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD e Eurosport 1.

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST GIGANTE FEMMINILE KRANJSKA GORA

1 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

2 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

3 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

4 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

6 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

8 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

9 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

10 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

12 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

13 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

14 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

15 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

16 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

17 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

18 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

19 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

20 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

21 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

22 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

23 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

24 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT Head

25 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

26 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

27 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

28 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

29 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Nordica

30 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

31 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

32 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

33 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

34 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

35 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

36 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

37 6295186 PLATINO Elisa 1999 ITA Head

38 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic

39 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Voelkl

40 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

41 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

42 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

43 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

44 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

45 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

46 516574 HAERRI Vivianne 1999 SUI Stoeckli

47 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

48 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Fischer

49 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

50 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Voelkl

51 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

52 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

53 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

54 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

55 198241 DAHON Alizee 2002 FRA Head

56 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol

57 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol

58 507155 NYBERG Lisa 2002 SWE Fischer

59 507049 CEDER Liv 2001 SWE Rossignol

60 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

61 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

62 325119 GIM Sohui 1996 KOR

63 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

STARTLIST GIGANTE MASCHILE ADELBODEN

1 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing

3 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

4 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

5 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

6 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

8 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

9 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

10 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

11 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

12 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

13 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

14 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

15 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

16 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

17 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

18 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

19 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

20 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

21 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

22 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

23 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Head

24 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

25 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

26 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

27 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

28 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

29 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

30 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

31 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

32 512301 SIMONET Livio 1998 SUI Rossignol

33 6531963 STEFFEY George 1997 USA Voelkl

34 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

35 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

36 512234 FISCHBACHER Marco 1997 SUI Stoeckli

37 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar

38 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

39 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

40 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Voelkl

41 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA Voelkl

42 104710 JORDAN Asher 1999 CAN Atomic

43 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Rossignol

44 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

45 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS Voelkl

46 512424 JANUTIN Fadri 2000 SUI Fischer

47 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica

48 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

49 54630 STURM Joshua 2001 AUT Voelkl

50 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

51 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol

52 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer racing

53 512274 BISSIG Semyel 1998 SUI Atomic

54 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

55 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

56 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

57 104577 ALKIER Justin 1998 CAN Rossignol

58 54631 ZWISCHENBRUGGER Noel 2001 AUT Atomic

59 6191539 VITALE Flavio 2005 FRA Fischer

60 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Van deer racing

61 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

62 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

63 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

64 6293857 TALACCI Simon 2001 ITA Rossignol

65 6190876 ORECCHIONI Diego 2000 FRA Rossignol

66 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer racing

67 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon

68 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol

69 512495 ZURBRUEGG Sandro 2002 SUI Stoeckli

70 202437 LUITZ Stefan 1992 GER

71 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

