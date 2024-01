Calendario Europei pallanuoto 2024 oggi: orari 11 gennaio, programma, tv, streaming

Prosegue la seconda fase ad eliminazione diretta con gli ultimi due ottavi: oggi, giovedì 11 gennaio, in Croazia, a Zagabria, per gli Europei 2024 di pallanuoto maschile saranno resi noti gli ultimi due incroci dei quarti di finale. A Ragusa, sempre in Croazia, invece, si giocheranno le semifinali per il 13° posto.

Negli ottavi di finale di Zagabria si giocheranno alle ore 17.00 Grecia-Paesi Bassi ed alle ore 19.00 Georgia-Romania, mentre nelle semifinali per il 13° posto di Ragusa si affronteranno alle ore 17.45 Slovacchia-Israele ed alle ore 20.15 Slovenia-Malta.

Ancora un giorno di riposo per l’Italia, che domani ai quarti affronterà il Montenegro. Per quanto concerne gli Europei 2024 di pallanuoto maschile, oggi non ci saranno partite trasmesse in diretta tv, mentre la diretta streaming di tutti i match sarà disponibile su Eurovision Sport.

CALENDARIO EUROPEI 2024 PALLANUOTO OGGI

Giovedì 11 gennaio

Ottavi di finale

17.00 Grecia-Paesi Bassi (a Zagabria)

19.00 Georgia-Romania (a Zagabria)

Semifinali 13° posto

17.45 Slovacchia-Israele (a Ragusa)

20.15 Slovenia-Malta (a Ragusa)

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non ci saranno partite trasmesse in tv.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Foto: LiveMedia/Simone Boi

