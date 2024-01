Calendario Coppa Italia volley 2024 oggi: orari quarti di finale, chi gioca, tv, streaming

Oggi, mercoledì 3 gennaio, vanno in scena tre dei quattro quarti di finale della Coppa Italia 2024 di volley maschile. Una partita è in programma alle 20.00, mentre le altre due scatteranno alle 20.30. L’obiettivo è una solo: qualificarsi per la Final Four che si disputerà il weekend del 27-28 gennaio alla Unipol Arena di Bologna.

Ad aprire le danze alle 20.00 sarà Monza-Civitanova, ossia la riedizione immediata della partita di Superlega del 30 dicembre dell’anno scorso valevole per la prima giornata del girone di ritorno. Si gioca nuovamente in casa dei brianzoli, che vanno alla ricerca della rivincita dopo essere usciti sconfitti 3-1 dalla banda di Blengini. Il bilancio degli scontri diretti è 1-1, in quanto nella prima partita stagionale i lombardi hanno espugnato con un secco 3-0 la casa della Lube. Si affrontano due squadre che stanno vivendo un periodo di forma non certo smagliante, con Civitanova più in difficoltà rispetto alle aspettative e Monza in leggera flessione dopo lo scoppiettante avvio.

Altri due match in programma alle 20.30, con Perugia-Modena che chiuderà il quadro domani sera. A Piacenza i padroni di casa attendono la visita di Milano. I ragazzi allenati da Anastasi stanno galleggiando in questo periodo di stagione, mentre la banda di Piazza, dopo le tre sconfitte consecutive a inizio dicembre, ha cambiato marcia e viene dalle convincenti vittorie contro Perugia e Modena. Scendono in campo anche i leader della classifica di Superlega, Trento, che davanti al proprio pubblico aspetta una lanciata Verona. E’ vero che questa sulla carta è la sfida meno equilibrata, n.1 contro n.8, ma i veneti sono reduci da 4 successi di fila, hanno trovato la quadra dopo un avvio da dimenticare e per i ragazzi di Soli saranno una bella gatta da pelare.

Tutti i quarti di finale saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre in chiaro su RaiSport HD andrà la sfida delle 20.30 tra la testa di serie n.1 del tabellone, Trento, e la n.8, Verona.

CALENDARIO COPPA ITALIA VOLLEY 2024 MERCOLEDÌ 3 GENNAIO

Ore 20.00 Mint Vero Volley Monza vs Cucine Lube Civitanova

Ore 20.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Allianz Milano

Ore 20.30 Itas Trentino vs Rana Verona – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA COPPA ITALIA VOLLEY OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

MONZA-CIVITANOVA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

PIACENZA-MILANO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

TRENTINO-VERONA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Photo LiveMedia/Roberto Tommasini

