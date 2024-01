Calendario Campionati Italiani ciclocross 2024 oggi: orari, programma, tv, streaming

Prosegue la stagione di ciclocross 2023-2024: in questo fine settimana tutti i circuiti internazionali saranno in pausa per i campionati nazionali. In tutti i Paesi verranno assegnati i titoli.

In Italia si correrà a Cremona su di un tracciato disegnato all’interno del Parco Maffo Vialli di Cremona dal grande ex della specialità, Vito Di Tano. Si correranno gare per le categorie Master, Juniores, Under 23 ed Elite di atleti di entrambi i sessi e i protagonisti più attesi saranno alla prova domenica 14: al mattino le gare juniores, poi l’élite uomini, le due under 23 e per chiudere l’élite femminile.

Tra i big che vedremo impegnati ci saranno Gioele Bertolini e Samuele Leone (Uomini Elite); Sara Casasola (Donne Elite); Tommaso Ferri (Uomini-U23); Nicole Pesse e Valentina Corvi (Donne U23); Nicholas Travella e Mattia Proietti Gagliardoni (Uomini Juniores); Arianna Bianchi, Elisa Ferri e Neila Kabetaj, (Donne Juniores). La garanzia sarà quella di gare incerte e di livello per tutte le categorie.

I Campionati Italiani di ciclocross 2024 saranno trasmessi, per quanto riguarda la prova élite maschile, in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre), mentre non è prevista la diretta per le categorie juniores, under 23 ed élite femminile, ma in streaming su CiclismoLive e tuttobiciweb.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI CICLOCROSS 2024

Domenica 14 gennaio

9.00 Juniores Uomini

10.00 Juniores Donne

11.15 Elite Uomini

12.40 Under 23 Uomini

13.50 Under 23 Donne

15.10 Elite Donne

PROGRAMMA TV E STREAMING CAMPIONATI ITALIANI CICLOCROSS 2024

Diretta tv: Rai Sport (canale 58 dgt) dalle 11.10 per la prova élite uomini

Diretta streaming: Rai Play per la prova élite uomini e canale YouTube di CiclismoLive e su tuttobiciweb per le altre prove

