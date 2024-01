Calendario A1 volley femminile 2024: orari partite 6-7 gennaio, programma, tv, streaming

Dopo un weekend di pausa a cavallo tra i due anni la Serie A1 2023-2024 di volley femminile è pronta a tornare in campo per la seconda giornata del girone di ritorno, la quindicesima partita dall’inizio della stagione. Tre anticipi si giocano sabato 6, mentre le altre quattro sfide andranno in scena domenica 7 pomeriggio.

La giornata si apre alle 17.00 il giorno dell’Epifania a Chieri, dove la quinta della classe aspetta la visita di Roma, la rivelazione di questa prima parte di stagione che però sta attraversando un momento di difficoltà, con le ultime tre sconfitte consecutive a dimostrarlo. Trenta minuti dopo ci sarà la prima battuta a Scandicci, con le ragazze di Barbolini, che non perdono in nessuna competizione dal 1 novembre, attese dall’esame Busto Arsizio. Il sabato si chiuderà con il classico anticipo serale delle 20.30, con Vallefoglia che ospita una Bergamo in leggera ripresa.

La domenica si apre con due partite alle 17.00: Novara va in trasferta a Casalmaggiore, in piena lotta retrocessione. Le imbattibili e imbattute Pantere aprono il 2024 al PalaVerde ospitando Cuneo, e vanno alla caccia della quindicesima vittoria in campionato. Proverà a tenere il passo di Conegliano l’Allianz Milano, distante 4 punti dalle venete, impegnata in casa contro Trento alle 19.30. Sulla panchina trentina ci sarà il debutto di Davide Mazzanti, con l’ex commissario tecnico azzurro chiamato a un vero e proprio miracolo per centrare la salvezza. Il weekend di Serie A1 si chiuderà a Pinerolo, dove le padrone di casa vogliono continuare a vincere in una sfida contro Firenze che si annuncia assai equilibrata.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre ci saranno ben tre partite visibili in tv. L’anticipo tra Vallefoglia e Bergamo di sabato 6 gennaio alle 20.30 sarà trasmesso su RaiSportHD, così come la sfida di domenica 7 delle 20.45 tra Pinerolo e Firenze; mentre SkySport Arena sempre domenica ma alle 19.30 trasmetterà Milano-Trentino.

CALENDARIO SERIE A1 VOLLEY 6-7 GENNAIO

Sabato 6 ore 17.00 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Roma Volley Club

Sabato 6 ore 17.30 Savino Del Bene Scandicci vs Uyba Volley Busto Arsizio

Sabato 6 ore 20.30 Megabox Ond. Savio Vallefoglia vs Volley Bergamo 1991 – Diretta tv su RaiSportHD

Domenica 7 ore 17.00 Trasportipesanti Casalmaggiore vs Igor Gorgonzola Novara

Domenica 7 ore 17.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Honda Olivero S. Bernardo Cuneo

Domenica 7 ore 19.30 Allianz Vero Volley Milano vs Itas Trentino – Diretta tv su SkySport Arena

Domenica 7 ore 20.45 Wash4green Pinerolo vs Il Bisonte Firenze – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SERIA A1 VOLLEY 6-7 GENNAIO: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

CHIERI-ROMA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

SCANDICCI-BUSTO ARSIZIO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

VALLEFOGLIA-BERGAMO

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CASALMAGGIORE NOVARA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CONEGLIANO-CUNEO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

MILANO-TRENTINO

Diretta tv: SkySport Arena, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Volleyball World Tv, per gli abbonati.

PINEROLO-FIRENZE

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati

Photo LiveMedia/Valerio Origo

