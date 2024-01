Calendario Superlega volley 2024: orari partite 6-7 gennaio, programma, tv, streaming

Dopo il turno infrasettimanale dedicato agli ottavi di Coppa Italia nel weekend dell’Epifania torna in campo la Superlega 2023-2024 di volley maschile. Due anticipi in programma sabato alle 18.00, mentre le altre quattro sfide sono schedulate nella solita abbuffata di pallavolo della domenica pomeriggio.

Il 6 gennaio alle 18.00 inizieranno Piacenza-Milano e Civitanova-Padova. Si ripropone subito la sfida andata in onda mercoledì, con la squadra di Andrea Anastasi che proverà a prendersi la rivincita sui ragazzi allenati da Piazza dopo esser stati estromessi dalla Coppa Italia in coda a un quinto set fiume; si deve riscattare anche la Lube che continua nella sua stagione altalenante con l’eliminazione per mano di Monza, con i ragazzi di Blengini che aspettano la visita di una Padova in flessione dopo il buon avvio stagionale. Si chiudono le sfide delle sconfitte in settimana con Modena-Verona (domenica alle 18.00), eliminate rispettivamente da Perugia e Trento e desiderose di rialzare subito la testa. Valsa Group e Rana sono appaiate in classifica con 17 punti e vivono momenti opposti: i padroni di casa vengono da due sconfitte consecutive, gli ospiti da quattro successi di fila.

Domenica 7 gennaio sarà aperta dai campioni d’Inverno, che vanno a giocare sull’ostico campo di Taranto. I ragazzi di Fabio Soli sembrano aver trovato una quadra perfetta da un bel po’ di tempo a questa parte, ma i padroni di casa hanno sempre dato filo da torcere (solo una sconfitta per 3-0 in tutto il campionato), anche se i risultati latitano. Match clou di questa giornata che inizia alle 18.15, con Perugia attesa davanti al proprio pubblico all’esame Monza. Turno di campionato che si conclude alle 20.00 con la delicata sfida salvezza tra Cisterna e Catania. Per i siculi è quasi un ultimo appello, per Cisterna una vittoria permetterebbe di dormire sogni relativamente tranquilli.

Tutti i match saranno trasmessi in diretta streaming su VolleyBall World Tv per gli abbonati, mentre Perugia-Monza di sabato 7 gennaio (18.15) sarà trasmessa in chiaro su RaiSport HD.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY 6-7 GENNAIO

Sabato 6 ore 18.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Allianz Milano

Sabato 6 ore 18.00 Cucine Lube Civitanova vs Pallavolo Padova

Domenica 7 ore 17.00 Gioiella Prisma Taranto vs Itas Trentino

Domenica 7 ore 18.00 Valsa Group Modena vs Rana Verona

Domenica 7 ore 18.15 Sir Susa Vim Perugia vs Mint Vero Volley Monza – Diretta tv su RaisportHD

Domenica 7 ore ore 20.00 Cisterna Volley vs Farmitalia Catania

PROGRAMMA SUPERLEGA VOLLEY 6-7 GENNAIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

PIACENZA-MILANO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

CIVITANOVA-PADOVA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

TARANTO-TRENTINO

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

MODENA-VERONA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

PERUGIA-MONZA

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati

CISTERNA-CATANIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Photo LiveMedia/Duilio Della Libera

