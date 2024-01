Calendario Europei pallanuoto 2024 oggi: orari 5 gennaio, programma, tv, streaming

Si completerà oggi, venerdì 5 gennaio, in Croazia, tra Zagabria e Ragusa, la prima giornata della prima fase a gironi degli Europei 2024 di pallanuoto maschile: in acqua quest’oggi la Division II, composta dai Gironi C e D.

Nel Girone C, che si disputa a Zagabria, alle ore 17.00 ci sarà l’esordio della Serbia, che affronterà Israele, mentre nello stesso raggruppamento alle ore 19.00 ci sarà Germania-Malta. Nel Girone D, che si gioca a Ragusa, alle ore 17.45 è in programma Slovacchia-Slovenia, mentre alle ore 20.15 si disputerà Paesi Bassi-Romania.

Turno di riposo, dunque, per la Division I, nella quale è inserita l’Italia. Per gli Europei 2024 di pallanuoto maschile oggi non ci saranno match trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming di tutti i match sarà disponibile su Eurovision Sport.

CALENDARIO EUROPEI 2024 PALLANUOTO OGGI

Venerdì 5 gennaio

17.00 Serbia-Israele (Gruppo C – Zagabria)

17.45 Slovacchia-Slovenia (Gruppo D – Ragusa)

19.00 Germania-Malta (Gruppo C – Zagabria)

20.15 Paesi Bassi-Romania (Gruppo D – Ragusa)

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: nessun match verrà trasmesso oggi in tv.

Diretta streaming: per tutti i match su Eurovision Sport.

