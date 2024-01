Calcio femminile: Juventus e Fiorentina si dividono la posta nel posticipo di Serie A. A Biella finisce 2-2

Si dividono la posta Juventus e Fiorentina nel posticipo della quattordicesima giornata del Campionato di Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Una partita avvincente e combattuta quella consumatasi allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella, che ha visto le padrone di casa inseguire le avversarie per ben due volte.

Dopo un avvio debordante da parte la Juve, già vicina al vantaggio dopo tre minuti con un gran tiro a giro di Bonansea ben contrastato da Schroffenegger, la viola mette il muso davanti al 19′ quando, grazie a un filtrante di Hammarlund, Janogy si trova a tu per tu con Peyraud Magnin superandola poi con un esterno sinistro.

La risposta bianconera arriverà dopo appena otto minuti per merito di Cantore che, in progressione, serve Grosso sul versante centrale dell’area di rigore, abile poi a infilare la palla nel sette. Ma la gioia dura poco. Al trentaduesimo minuto di orologio Faerge trova un’ottima corsia sulla fascia di sinistra, servendo poi di nuova Janogy che imbatte in rete da centro area. Prima del duplice fischio ci prova quindi Beerensteyn a ripristinare gli equilibri, trovando però di nuovo il muro di Schroffenegger, oggi in particolare stato di grazia.

La compagine piemontese esce meglio dai blocchi dopo l’intervallo, rendendosi pericolosa al 52′ con un tiro di Caruso che non centra lo specchio per un soffio. Mister Montemurro opta allora per un triplice cambio al 69′: fuori Gunnarsdottir, Bonansea e Cantore. Dentro Girelli, Garbino e Echegini. Sarà proprio quest’ultima a mettere a referto il goal del pareggio, concretizzato al 74 con un cross di Beerensteyn che trova ancora Grosso, brava a smistare verso la nigeriana che non sbaglia.

La Juve ci crede di più e a cinque minuti dal novantesimo spreca con Beeensteyn, brava a liberarsi della difesa calciando però troppo centrale e trovando la risposta in due tempi di Schroffenegger. In qualche modo la Fiorentina riesce a difendersi con ordine anche nell’assalto finale, tornando in Toscana con un punto prezioso.

In virtù del risultato odierno le bianconere tornano a -4 dalla capolista Roma, leader della classifica con 39 punti. Si avvicina anche la Fiorentina, adesso a sole due lunghezze di distanza dalla Juventus.

