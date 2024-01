Boxe, Michael Magnesi a una vittoria dal match per il Mondiale! Battere Rikiishi per inseguire la corona WBC

Michael Magnesi avrà la possibilità di guadagnarsi il diritto di combattere per il titolo mondiale WBC dei pesi superpiuma. Il ribattezzato Lone Wolf potrebbe meritarsi l’occasione di sfidare l’attuale detentore di una delle quattro corone iridate più importanti a livello globale (insieme a WBA, WBO, IBF).

Il pugile italiano ha una missione: battere il giapponese Masanori Rikiishi il prossimo 22 marzo (il match si disputerà in Italia: la sede è ancora da definire, ma si inizia già a vociferare riguardo Roma), indossare la cintura silver WBC e meritarsi così sul ring la chance di fronteggiare lo statunitense O’Shaquie Foster per il trono della categoria (il texano ha conquistato il titolo lo scorso 11 febbraio regolando Rey Vargas ai punti e poi lo ha difeso il 28 ottobre stendendo Eduardo Hernandez).

Un piano ben preciso, delineato e lineare per il laziale, che è reduce dalle due schiaccianti affermazioni ottenute nel 2023 contro Ayrton Osmar Gimenez e Nike Theran. Il 29enne, che vanta un record di 23 vittorie (13 per ko) e 1 sconfitta, è già stato Campione del Mondo dei superpiuma, ma per la sigla IBO (quella meno prestigiosa a livello internazionale, senza nulla togliere a quel risultato). Ora si tratta di salire al piano superiore.

Michael Magnesi ha dichiarato: “Sarà valido come seconda eliminatoria, il presidente della Wbc Mauricio Sulaiman mi ha dato questa grande opportunità e non lo deluderò, non me la lascerò sfuggire. Potrebbe essere l’incontro che vale una carriera, voglio regalarmi e regalare alla mia gente una vittoria entusiasmante e di prestigio“. Rikiishi sarà però un avversario durissimo: il 29enne di Nagoya ha perso un solo incontro in carriera, è imbattuto dal 2018 ed è il numero 5 del ranking WBC, una posizione sopra al laziale.

Il nostro portacolori ha puntualizzato: “Lo rispetto, ma gli anticipo che tornerà dall’Italia con la seconda sconfitta. Sono già pronto di testa, ho iniziato la preparazione, nei giorni scorsi sono stato una settimana in montagna per fare ossigenazione. Insomma, mi farò trovare al meglio. È il mio momento, e voglio ringraziare tutti gli sponsor che permettono di dedicarmi h24 a questo sport, il mio instancabile team, il presidente Wbc Sulaiman e il vicepresidente Mauro Betti, che credono nel sottoscritto ogni giorno di più“.

