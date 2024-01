Biathlon, startlist staffetta maschile Oberhof 2024: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domenica 7 gennaio (ore 111.30) andrà in scena la staffetta maschile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Si conclude un grande weekend in Germania: dopo la sprint e l’inseguimento, arriva il momento della prova di squadra. L’Italia proverà a dire la sua con Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Lukas Hofer. La Norvegia sarà la favorita della vigilia, Francia, Germania e Svezia cercheranno di insidiare gli scandinavi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della staffetta femminile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su IBU Live Tv, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO STAFFETTA MASCHILE BIATHLON E OBERHOF

Domenica 7 gennaio

Ore 14.25 Staffetta maschile a Oberhof – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA STAFFETTA OBERHOF: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: IBU Live Tv; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST STAFFETTA OBERHOF

1 NOR – NORWAY

1-1 r STROEMSHEIM Endre

1-2 g LAEGREID Sturla Holm

1-3 y BOE Tarjei

1-4 b BOE Johannes Thingnes

2 FRA – FRANCE

2-1 r CLAUDE Fabien

2-2 g PERROT Eric

2-3 y JACQUELIN Emilien

2-4 b FILLON MAILLET Quentin

3 GER – GERMANY

3-1 r REES Roman

3-2 g DOLL Benedikt

3-3 y NAWRATH Philipp

3-4 b HORN Philipp

4 ITA – ITALY

4-1 r ZENI Elia

4-2 g BIONAZ Didier

4-3 y HOFER Lukas

4-4 b GIACOMEL Tommaso

5 AUT – AUSTRIA

5-1 r KOMATZ David

5-2 g EDER Simon

5-3 y LEITNER Felix

5-4 b UNTERWEGER Dominic

6 SWE – SWEDEN

6-1 r NYKVIST Emil

6-2 g NELIN Jesper

6-3 y PONSILUOMA Martin

6-4 b SAMUELSSON Sebastian

7 UKR – UKRAINE

7-1 r PRYMA Artem

7-2 g PIDRUCHNYI Dmytro

7-3 y DUDCHENKO Anton

7-4 b MANDZYN Vitalii

8 SUI – SWITZERLAND

8-1 r STALDER Sebastian

8-2 g BURKHALTER Joscha

8-3 y HARTWEG Niklas

8-4 b FINELLO Jeremy

9 FIN – FINLAND

9-1 r RANTA Jaakko

9-2 g INVENIUS Otto

9-3 y SEPPALA Tero

9-4 b HIIDENSALO Olli

10 SLO – SLOVENIA

10-1 r DOVZAN Miha

10-2 g FAK Jakov

10-3 y PLANKO Lovro

10-4 b VIDMAR Anton

11 ROU – ROMANIA

11-1 r BUTA George

11-2 g SHAMAEV Dmitrii

11-3 y COLTEA George

11-4 b FLORE Raul

12 CZE – CZECHIA

12-1 r MARECEK Jonas

12-2 g MIKYSKA Tomas

12-3 y KRCMAR Michal

12-4 b HORNIG Vitezslav

13 BUL – BULGARIA

13-1 r SINAPOV Anton

13-2 g TODEV Blagoy

13-3 y VASILEV Konstantin

13-4 b ILIEV Vladimir

14 KAZ – KAZAKHSTAN

14-1 r MUKHIN Alexandr

14-2 g KIREYEV Vladislav

14-3 y DYUSSENOV Asset

14-4 b AKIMOV Nikita

15 POL – POLAND

15-1 r NEDZA-KUBINIEC Andrzej

15-2 g GUNKA Jan

15-3 y BADACZ Konrad

15-4 b ZAWOL Marcin

16 LAT – LATVIA

16-1 r PATRIJUKS Aleksandrs

16-2 g MISE Edgars

16-3 y RASTORGUJEVS Andrejs

16-4 b BIRKENTALS Renars

17 LTU – LITHUANIA

17-1 r FOMIN Maksim

17-2 g STROLIA Vytautas

17-3 y MACKINE Jokubas

17-4 b KAUKENAS Tomas

18 USA – UNITED STATES

18-1 r DOHERTY Sean

18-2 g GERMAIN Maxime

18-3 y WRIGHT Campbell

18-4 b BROWN Jake

19 MDA – MOLDOVA

19-1 r USOV Mihail

19-2 g USOV Andrei

19-3 y MAGAZEEV Pavel

19-4 b MAKAROV Maksim

20 BEL – BELGIUM

20-1 r CLAUDE Florent

20-2 g LANGER Thierry

20-3 y MACKELS Marek

20-4 b BEAUVAIS Cesar

21 EST – ESTONIA

21-1 r ZAHKNA Rene

21-2 g SIIMER Kristo

21-3 y RAENKEL Raido

21-4 b UDAM Mehis

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Biathlon su OA Sport...