A che ora il biathlon oggi ad Anterselva: programma Mass start, dove vederle in tv e streaming

Oggi, domenica 21 gennaio, sarà il giorno delle Mass Start ad Anterselva, tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Due dunque le gare in programma: alle 12.30 la prova maschile; a partire dalle 14.45 spazio alle donne. Lo spettacolo non mancherà di certo in un contesto impegnativo per le difficoltà delle frazioni da fondo, associate al poligono.

LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12.30

LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.45

Nella prima gara con partenza in linea in programma Tommaso Giacomel e Didier Bionaz saranno gli azzurri in gara. Il trentino, tra i protagonisti del secondo posto della staffetta mista ieri, vuole togliersi la soddisfazione di ottenere un grosso risultato nell’appuntamento di casa. Per lui sarà fondamentale avere un rendimento al poligono più efficiente, perché la velocità sugli sci stretti sembra proprio esserci. Discorso un po’ diverso per Bionaz che dovrà trovare il giusto equilibrio, cercando di non essere così “letargico” nel rilascio dei colpi delle sessioni di tiro.

Sul versante femminile Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer cercheranno di regalare emozioni al pubblico presente. La sappadina è in grande forma e vuole riscattarsi dal risultato deludente della Sprint del primo giorno, forte dell’ottima prestazione offerta in trasferta. Discorso diverso per l’altoatesino, non al top della sua forma per i tanti malanni di quest’annata. “Doro” cercherà di estrarre il meglio dalle sessioni di tiro.

La domenica dedicata alle Mass Start della tappa di Coppa del Mondo di biathlon ad Anterselva sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD e da Eurosport2 HD solo per la gara femminile; la prova maschile sarà coperta da Eurosport1HD; in streaming su RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su Eurovision Sports Live sarà possibile seguire il programma completo. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali delle due gare.

CALENDARIO BIATHLON OGGI

Domenica 21 gennaio

12.30 15km Mass Start uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD.

14.45 12.5km Mass Start donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD.

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (solo per la gara femminile) ed Eurosport2 HD* solo per la Mass Start donne; Eurosport1 HD* solo per la Mass Start uomini.

Diretta streaming: RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN ed Eurovision Sports Live.

Diretta Live testuale: OA Sport.

*La diretta tv di Eurosport potrebbe saltare in caso di concomitanza con gli Australian Open di tennis.

PETTORALI DI PARTENZA MASS START UOMINI ANTERSELVA

1 BOE Johannes Thingnes NOR

2 BOE Tarjei NOR

3 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR

4 LAEGREID Sturla Holm NOR

5 STROEMSHEIM Endre NOR

6 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR

7 PONSILUOMA Martin SWE

8 DOLL Benedikt GER

9 GIACOMEL Tommaso ITA

10 KUEHN Johannes GER

11 NAWRATH Philipp GER

12 STRELOW Justus GER

13 SAMUELSSON Sebastian SWE

14 JACQUELIN Emilien FRA

15 STALDER Sebastian SUI

16 PERROT Eric FRA

17 FILLON MAILLET Quentin FRA

18 CLAUDE Fabien FRA

19 RASTORGUJEVS Andrejs LAT

20 BIONAZ Didier ITA

21 CLAUDE Florent BEL

22 HORN Philipp GER

23 SOERUM Vebjoern NOR

24 HARTWEG Niklas SUI

25 FAK Jakov SLO

26 RIETHMUELLER Danilo GER

27 PRYMA Artem UKR

28 REES Roman GER

29 INVENIUS Otto FIN

30 NELIN Jesper SWE

PETTORALI DI PARTENZA MASS START DONNE ANTERSELVA

1 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR

2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA

3 VITTOZZI Lisa ITA

4 OEBERG Elvira SWE

5 SIMON Julia FRA

6 PREUSS Franziska GER

7 JEANMONNOT Lou FRA

8 HAECKI-GROSS Lena SUI

9 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR

10 VOIGT Vanessa GER

11 ARNEKLEIV Juni NOR

12 BRORSSON Mona SWE

13 OEBERG Hanna SWE

14 HETTICH-WALZ Janina GER

15 PERSSON Linn SWE

16 MAGNUSSON Anna SWE

17 LAMPIC Anamarija SLO

18 CHAUVEAU Sophie FRA

19 SKOGAN Marit Ishol NOR

20 VOBORNIKOVA Tereza CZE

21 JISLOVA Jessica CZE

22 DZHIMA Yuliia UKR

23 TOMINGAS Tuuli EST

24 DAVIDOVA Marketa CZE

25 WIERER Dorothea ITA

26 LIEN Ida NOR

27 MERKUSHYNA Anastasiya UKR

28 GUIGONNAT Gilonne FRA

29 PETRENKO Iryna UKR

30 GASPARIN Aita SUI

Foto: LaPresse