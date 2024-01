Biathlon, Julia Simon vince la pursuit di Oberhof. Ottava Lisa Vittozzi, 17ma Samuela Comola

Nella 10 km pursuit femminile valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon, andata in scena ad Oberhof, in Germania, arriva la doppietta transalpina con Julia Simon che precede la connazionale Justine Braisaz-Bouchet, mentre completa il podio la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold.

In casa Italia si registra il buon ottavo posto per Lisa Vittozzi, ma viene archiviata anche l’ottima prestazione di Samuela Comola la quale chiude 17ma. A punti anche Michela Carrara, 29ma, mentre non ce la fa Hannah Auchentaller, 55ma.

Il successo va alla francese Julia Simon (2 errori al tiro), nuova leader della classifica di specialità, che taglia il traguardo in solitaria in 31’45″2, precedendo la connazionale Justine Braisaz-Bouchet (3 errori), la quale invece rafforza il primato nella graduatoria generale, seconda a 18″9, mentre completa il podio la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, terza a 44″4 con due errori al tiro.

La miglior azzurra è naturalmente Lisa Vittozzi, ottava con due errori al poligono ed un ritardo di 1’12″4, ma è da sottolineare anche l’ottima prestazione di Samuela Comola, 17ma a 2’21″5 con un solo bersaglio mancato nella prima serie al tiro. A punti anche Michela Carrara, 29ma a 3’30″0 con quattro errori complessivi, dei quali tre commessi al primo poligono, infine è 55ma Hannah Auchentaller a 7’30″2 con 16/20 al tiro.

Foto: LaPresse

