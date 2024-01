Biathlon, il nuovo programma e gli orari a Oberhof: perché è stata spostata la sprint maschile

Cambio di programma a Oberhof in vista della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. A causa di condizioni meteo avverse, la sprint maschile inizialmente pianificata domani pomeriggio (giovedì 4 gennaio) alle ore 14.20 è stata infatti posticipata alla mattinata di venerdì 5 gennaio, alle ore 11.20.

Le previsioni non erano incoraggianti per la giornata di domani (alte temperature, pioggia e forte vento), mentre la situazione dovrebbe migliorare nel fine settimana. Condizioni che si preannunciano però al limite come spesso capita in Turingia, nella “Mecca” del biathlon tedesco, con la speranza di riuscire a disputare regolarmente tutte le gare in programma.

Al momento, sprint maschile a parte, le altre competizioni del weekend sono state confermate senza ulteriori spostamenti. Il calendario aggiornato della tappa di Oberhof vede dunque venerdì 5 gennaio la sprint degli uomini alle 11.20 e quella femminile alle 14.25, sabato 6 gennaio l’inseguimento maschile alle 12.25 e delle donne alle 14.40, mentre domenica 7 gennaio la staffetta maschile comincerà alle 11.30 e la femminile alle 14.25.

NUOVO PROGRAMMA COPPA DEL MONDO OBERHOF 2024

Venerdì 5 gennaio

Ore 11.20 sprint 10 km maschile

Ore 14.25 sprint 7.5 km femminile

Sabato 6 gennaio

Ore 12.25 12.5 km inseguimento maschile

Ore 14.40 10 km inseguimento femminile

Domenica 7 gennaio

Ore 11.30 staffetta 4×7.5 km maschile

Ore 14.25 staffetta 4×6 km femminile

