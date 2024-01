Biathlon, i convocati dell’Italia per Ruhpolding: ancora assente Wierer, 11 azzurri al via

Pochissimi giorni di riposo dopo Oberhof e si torna subito in pista a Ruhpolding per la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon, che si terrà da mercoledì 10 a domenica 14 gennaio. In programma nella settimana bavarese le staffette tradizionali monosesso, poi sprint e inseguimento per quanto riguarda le prove individuali.

L’Italia ha svelato gli 11 atleti convocati per il prossimo appuntamento del circuito maggiore, confermando l’assenza di Dorothea Wierer. La fuoriclasse altoatesina deve ancora recuperare una buona condizione dopo i diversi malanni delle ultime settimane e proseguirà la sua preparazione sulle nevi di casa mettendo nel mirino le gare di Coppa del Mondo nella sua Anterselva (18-21 gennaio).

Il roster azzurro sarà composto dunque al femminile da Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi, Hannah Auchentaller e Michela Carrara (che si è guadagnata una seconda occasione grazie alle prestazioni di Oberhof), mentre in campo maschile saranno impegnati i soliti Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer.

Nel frattempo va avanti anche il circuito di IBU Cup con la tappa della Val Ridanna, in cui il Bel Paese schiera Daniele Cappellari, Christoph Pircher, David Zingerle, Nicola Romanin, Marco Barale, Nicolò Betemps tra gli uomini e Sara Scattolo, Linda Zingerle, Martina Trabucchi e la diciannovenne Fabiana Carpella (al debutto) tra le donne.

CONVOCATI ITALIA BIATHLON PER RUHPOLDING

FEMMINILE: Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi, Hannah Auchentaller, Michela Carrara.

MASCHILE: Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Lukas Hofer.

Foto: Lapresse

