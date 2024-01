Biathlon, Dorothea Wierer ancora ammalata: l’annuncio sui social, anche Ruhpolding a rischio?

Dorothea Wierer non ha preso parte alla quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon, che si sta disputando nel corso di questo weekend a Oberhof (Germania). L’altoatesina aveva rinunciato all’appuntamento a causa dello stato influenzale che aveva condizionato la prima parte di stagione. L’azzurra ha pensato di utilizzerà questo periodo per intensificare gli allenamenti in vista della seconda parte di stagione.

I malanni di stagione non lasciano però in pace la 33enne, che ha postato sui propri profili social una storia: un’immagine la ritrae in allenamento al mattino, ma accanto figura lo scatto di un termometro che nel pomeriggio ha toccato i 37,8 °C. Dorothea Wierer sta ancora facendo i conti con la febbre e a questo punto c’è il rischio che debba saltare anche la prossima tappa del massimo circuito internazionale itinerante.

La Coppa del Mondo proseguirà il proprio cammino a Ruhpolding (Germania), dove dal 10 al 14 gennaio si disputeranno una staffetta, una sprint e un inseguimento. Dorothea Wierer potrebbe saltare l’appuntamento in terra teutonica, ma vorrà sicuramente recuperare la forma in vista della tappa italiana nella sua Anterselva: dal 18 al 21 gennaio ci sarà spazio per short individual, staffetta mista e staffetta single mixed, mass start.

DOROTHEA WIERER AMMALATA: LA FOTO DEL TERMOMETRO

Foto: Lapresse

