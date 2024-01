Rugby, Quesada “Nel Sei Nazioni l’Italia deve trovare costanza”

Tutte le partite del prossimo Sei Nazioni 2024 andranno in onda anche quest’anno in esclusiva su Sky, con l’emittente satellitare che trasmetterà ogni match del torneo continentale, così come le partite dell’Italia Under 20 e delle Italdonne tra fine marzo e aprile. Una copertura che, ovviamente, avrà un occhio di riguardo per la nazionale azzurra.

Le sfide degli azzurri saranno anticipati da lunghi prepartita che vedranno come protagonisti due ex leggende azzurre come Diego Dominguez e Andrea De Rossi, con l’esordio che sarà in casa contro l’Inghilterra all’Olimpico, contro una formazione che arriva da un ottimo Mondiale, dove hanno conquistato il terzo posto. Per l’Italia, invece, l’esordio in panchina di Gonzalo Quesada, il tecnico argentino che è chiamato a far fare il cambio di marcia agli azzurri che manca da anni.

“L’Italia è una squadra giovane, è il Paese con meno praticanti, meno franchigie, ma io ho fiducia in questo gruppo e in questa squadra. I ragazzi hanno una grande etica del lavoro, una voglia di migliorare e crescere e lavorare come allenatore in un gruppo simile dà grande motivazione” ha dichiarato il ct Quesada, che poi guarda al lavoro da fare. “Parlando con la squadra abbiamo guardato ai punti di forza e dove crescere e il primo punto che hanno detto anche i ragazzi è il bisogno di costanza”.

“Il rugby italiano è il Sei Nazioni, noi ci basiamo quasi totalmente su questo evento, con il 65% delle nostre risorse deriva proprio dal torneo. Attorno a esso si è costruito un sistema con cui l’Italia cerca di raggiungere i vertici del rugby mondiale, a partire dalle franchigie, passando per le Accademie e i campionati nazionali. Per noi è fondamentale fare sempre meglio in questo torneo” le parole del presidente Fir Marzio Innocenti. “Abbiamo grande fiducia e la sensazione che ci stiamo avvicinando a quello che è il nostro obiettivo. Abbiamo una squadra molto giovane, ma con grande esperienza. La novità più importante è certamente il nuovo coach, Gonzalo Quesada, e attorno a lui stiamo spingendo tutti quanti per ottenere grandi risultati. Anche i risultati di Treviso e Zebre ci danno fiducia” ha concluso il presidente Fir.

Foto: LaPresse