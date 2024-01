Basket, Varese dura un quarto, poi il Leiden si impone in Europe Cup. Playoff appesi a un filo

Si è appena conclusa alla Vijf Meihal di Leiden la sfida tra i padroni di casa olandesi e l’Itelyum Varese, match valido per la quinta giornata della seconda fase della Europe Cup. Una vittoria di Mannion e compagni significava mettere un’ipoteca fondamentale sull’accesso ai quarti di finale, un ko, invece, significava giocarsi tutto nell’ultimo match del girone, in una sfida da vincere per non venir eliminati. Ecco come è andata.

Primi minuti di grande equilibrio a Leiden, ma dopo 4 minuti di gioco è Varese a provare il primo strappo con Hanlan protagonista e ospiti che volano sul +8. Insistono Mannion e compagni, che prova a scappare via con la tripla di Mannion per il +9 e si va al primo stop con Varese avanti 19-27.

Completamente opposto il secondo quarto, con gli olandesi che cambiano marcia, mentre ora è Varese a soffrire troppo in attacco. Non riescono a trovare il canestro come nel primo quarto e dopo 6 minuti di gioco il Leiden richiude completamente il gap e, addirittura, passa avanti, andando al riposo avanti 46-40.

Prova a reagire Varese a inizio ripresa, con un parziale di 6-0 che chiude il gap, ma nel momento del pareggio riprende a spingere la squadra di casa. Si lotta punto a punto, con i lombardi che non trovano mai i punti del sorpasso e, così, una tripla di Luuk van Bree firma il nuovo +7 per il Leiden, che cerca l’affondo decisivo e si va all’ultimo stop sul 65-58.

Ultimo quarto che inizia con i due attacchi bloccati e non si vedono punti per tre minuti di gioco, quando è ancora una tripla di van Bree a sbloccare il match e +10 per i padroni di casa. Si aggrappa alla disperazione Varese, che con la tripla di Davide Moretti torna a -6 a 4’ dalla fine. Ma è troppo poco, con gli olandesi che rispondono subito e ritornano in doppia cifra, mettendo al sicuro il match. Non bastano, dunque, i 17 punti di Nico Mannion e Leiden che vince 81-74. Ora per Varese è d’obbligo vincere l’ultimo match per andare avanti in Europa.

Foto: fiba.basketball