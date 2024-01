Basket, la Germani Brescia batte nettamente Trento in Serie A. Successo interno per Pistoia contro Scafati

La Serie A di basket inaugura la diciassettesima giornata della regular season 2023-2024 con due anticipi ovvero Trento-Brescia e Pistoia-Scafati: andiamo a fare una breve sintesi di quanto accaduto questa sera in questi match.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GERMANI BRESCIA 69-93

La Germani Brescia domina nettamente la Dolomiti Energia Trentino, aggiudicandosi la sfida per 69-93 e portandosi provvisoriamente a +2 sulla Reyer Venezia in vetta alla classifica. Avvio di match equilibrato (7-6), con l’Aquila che rimane a +2 grazie a Biligha (15-13). Della Valle capitalizza la tripla del +5 (17-22), con Akele e Christon che segnano i punti del 17-26 con cui si chiude la prima frazione. Nel secondo quarto la Germani vola anche a +11, con Davide Alviti che prova a scuotere i compagni spinti dal pubblico di casa. La Leonessa risponde colpo su colpo ed incrementa il vantaggio a +15, con le triple di Grazulis che provano ad interrompere l’emorragia trentina. Brescia non intende calare l’intensità e vola a +20 all’intervallo lungo grazie alla bomba di Kenny Gabriel (32-52). Nella ripresa gli ospiti continuano a mantenere elevati i giri del proprio motore, con la Dolomiti Energia che non riesce ad avvicinarsi abbastanza per impensierire i biancoblu (34-59). Ci pensano ancora Burnell ed Akele – 13 punti per il giovane azzurro – a portare Brescia addirittura a +30 alla terza sirena (47-77), con gli ultimi 10’ di gioco che servono più che altro ai due allenatori per le rotazioni di tutti i giocatori a disposizione in una partita dal risultato oramai deciso: finisce 69-93 in favore della Germani, che rimane solitaria in vetta alla classifica in attesa del match di domani dell’Umana Reyer Venezia.

TOP SCORER

Trento: Grazulis 19, Alviti e Forray 10

Brescia: Massinburg 17, Akele e Christon 13

ESTRA PISTOIA-GIVOVA SCAFATI 78-71

L’Estra Pistoia vince in casa in volata contro la Givova Scafati per 78-71 nel secondo anticipo della diciassettesima giornata. Sfida in parità nelle prime battute (5-5), con la Givova che prova a dare un primo strappo grazie ai piazzati vincenti di Riccardo Rossato ed alla bomba di David Logan (7-15). Coach Brienza prova a scuotere i suoi chiamando time-out, ma Scafati non alza il piede dall’acceleratore e rimane a +11 alla prima sirena (10-21). Nel secondo quarto capitan Della Rosa carica i compagni con cinque punti in fila per il -6, con Alessando Gentile e Gamble che reagiscono per gli ospiti e portano Scafati a +17 (24-41). Wheatle e Willis consentono a Pistoia di ricucire parzialmente lo strappo, tornano a -12 quando si va negli spogliatoi per l’intervallo lungo (31-43). Nella ripresa l’Estra continua con quanto prodotto di buono nel secondo quarto, accorciando ancora sulla Givova fino al -4 (43-47). David Logan batte un colpo dall’arco, ma Pistoia morde le caviglie agli ospiti. Pinkins realizza due liberi di vitale importanza per i campani, con Hawkins che va fin in fondo ed appoggia per il 49-54 con cui si chiude la terza frazione. Nel quarto conclusivo è ancora Logan a rendersi protagonista, ma i toscani pareggiano i conti grazie al canestro di Lorenzo Saccaggi (58-58). Willis completa un gioco da quattro punti per il sorpasso, con Willis che spara la bomba del +5 (71-66). La partita è tutt’altro che chiusa perché ancora Logan impatta nel punteggio, ma ci pensa Moore a bruciare la retina dalla lunga distanza per far esplodere il PalaCarrara in un urlo di gioia: finisce 78-71, con l’Estra che vince in rimonta contro la Givova Scafati e rimane all’ottavo posto in classifica.

TOP SCORER

Pistoia: Wheatle 16, Willis 15, Hawkins ed Ogbeide 11

Scafati: Strelnieks 19, Logan 11, Pinkins e Rivers 9

Credit: Ciamillo