Basket femminile: tutto facile per Ragusa agli ottavi in Coppa Italia, Sesto San Giovanni ok. Out Sassari e San Martino

Si è concluso poco fa il primo turno della Coppa Italia 2023-2024 di basket femminile. Quest’oggi si sono disputate tutte le quattro partite valide per gli ottavi di finale, che hanno decretato le quattro squadre che sfideranno poi le quattro compagini già qualificate ai quarti (Virtus Bologna, Schio, Venezia e Campobasso). Lo spettacolo ovviamente non è mancato: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Tutto facile per Ragusa, che batte nettamente Faenza per 83-59 e raggiunge così la Virtus Bologna al secondo turno (che si giocherà interamente domenica). Fondamentali questa sera per la squadra siciliana i 29 punti e 7 rimbalzi di Oderah Chidom, i 18 punti e 8 rimbalzi di Laura Juskaite e gli 11 a testa di Silvia Pastrello e Maria Miccoli. Inutili invece dall’altra parte i 19 punti di Tina Cvijanovic e i 12 di Marzia Tagliamento.

Sorride il Brixia: la squadra allenata da Cesaro disputa una partita strepitosa e compie l’impresa in casa di Sassari, vincendo per 72-68 grazie a un grande finale (importantissima la tripla di Zanardi sul 67 pari a 1’07” dalla conclusione, prima del 2/2 dalla lunetta di Tassinari che ha permesso a Brescia di chiudere la partita dopo l’1/3 ai liberi di Carangelo) e strappando così il pass per il quarto contro Venezia. Da segnalare per il Brixia i 19 punti di Maja Skoric, i 16 di Carlotta Zanardi, i 15 di Madeleine Garrick e i 14 di Vasiliki Louka. Ininfluenti per Sassari le doppie doppie di Debora Carangelo (14 punti e 10 assist) e Agnieszka Kaczmarczyk (14 punti e 10 rimbalzi) e i 12 punti di Mya Hollingshed.

Festeggia anche l’Oxygen Roma, grazie al successo in casa di San Martino di Lupari per 73-69 che permette di raggiungere Schio ai quarti di finale. Decisivi per la compagine ospite i 20 punti e 12 rimbalzi di Dalma Czukor, i 12 di Egle Sventoraite e i 10 a testa di Leia Dongue e Caterina Gilli. Non bastano invece alla squadra veneta i 21 punti e 10 rimbalzi di Taylor Soule e i 13 di Lidija Turcinov.

Infine, Sesto San Giovanni supera, nonostante un pessimo quarto periodo (parziale di 9-24), il Sanga Milano per 81-71 e conquista il biglietto per il quarto contro Campobasso. Sugli scudi per Sesto San Giovanni Tinara Moore, autrice di 19 punti e 8 rimbalzi, e Gina Conti con i suoi 14 punti, ma sono ottime anche le prove da 14 punti ciascuna di Valeria Trucco (autrice anche di 8 rimbalzi) e Jazmon Gwathmey. Dall’altra parte non servono a nulla i 17 di Susanna Toffali e i 13 a testa di Angelina Turmel e Angeliki Vintsilaiou.

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE

Domenica 7 gennaio

Ore 16.00: Virtus Segafredo Bologna– Passalacqua Ragusa

Ore 16.30: Umana Reyer Venezia – RMB Brixia Basket

Ore 18.00: La Molisana Magnolia Campobasso – Allianz Geas

Ore 19.00: Famila Wuber Schio – Oxygen Roma Basket

