Basket femminile, Schio-Venezia il big match della Serie A1

Si disputa questo fine settimana la quattordicesima giornata del massimo campionato femminile di basket e l’appuntamento più atteso è quello del derby veneto tra Schio e Venezia, due dei top team in classifica. Ma non è l’unica partita da tenere d’occhio.

Si inizia domani con l’anticipo tra Battipaglia e Sanga Milano, un vero e proprio scontro salvezza tra le due formazioni che occupano attualmente l’ultima e la penultima posizione in classifica. Le padrone di casa sono a caccia del primo successo stagionale, le milanesi vogliono agganciare Faenza in zona salvezza.

Domenica alle 15 si riparte con una sfida playoff tra Sassari e Sesto San Giovanni, con le sarde chiamate a un successo per consolidare l’ottava posizione, mentre la Geas dopo la vittoria con Schio vuole continuare l’ottimo momento. A seguire una sfida sulla carta già scritta tra San Martino di Lupari e Faenza, con le padrone di casa attualmente seste e favoritissime alla vigilia.

Come detto, il big match è alle 18 tra Schio e Venezia. Un derby veneto tra la terza e la prima della classifica, con le padrone di casa che vogliono tornare a correre dopo il passo falso a Sesto San Giovanni, mentre la Reyer vuole conquistare il quattordicesimo successo in altrettante gare. A Brescia, invece, il Brixia sogna il colpaccio contro la Virtus Bologna, attualmente seconda e che spera di avvicinare Venezia in vetta. La giornata si chiude lunedì sera a Roma, dove l’Oxygen ospita Campobasso, con le padrone di casa che sognano di avvicinare la zona playoff, mentre per le ospiti la possibilità di entrare nella top 3 di classifica.

Credits: Ciamillo