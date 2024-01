Basket femminile: Schio, missione compiuta! Il Famila batte Saragozza ed è ai quarti di Eurolega

Missione compiuta: il Famila Schio continua con successo la propria corsa alla seconda partecipazione consecutiva alle Final Four di Eurolega 2023-2024. La squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos può dirsi ufficialmente ai quarti di finale con una giornata d’anticipo: battuto il Casademont Saragozza al PalaRomare per 73-59. Tutto il quintetto base gira alla perfezione, Arella Guirantes è MVP con 15 punti e 7 rimbalzi, dall’altra parte Leonie Fiebich arriva a quota 18, ma non basta. Nella prossima giornata, qualora le scledensi dovessero vincere a Valencia e il Fenerbahce sconfiggesse il DVTK, ci sarebbero anche le chance di arrivare al secondo posto nel girone A.

Si vede subito come il piglio sia, per Schio, quello giusto all’ingresso in campo. Keys e Verona siglano il 4-0, Fiebich risponde da tre, poi alla coppia Parks-Guirantes rispondono Atkinson, Diallo e Ortiz. Dal 16-12 e poi dall’ingresso di Sottana, però, il Famila inizia a trovare gioco, punti e allungo. Keys e Parks non si fermano ed è 28-16 dopo 10′.

Diallo e Pivec provano a far risalire Saragozza, ricacciata indietro dalla tripla di Sottana. Dopo un momento di equilibrio Guirantes e Verona spingono ancora avanti le padrone di casa (40-25); Holesinska fa il possibile per tenere in partita le ospiti, ma all’intervallo è 45-32.

Si riparte con Schio che resta sempre in gestione, anche in un terzo periodo nel quale gli attacchi girano con meno fluidità rispetto alla fase precedente. Ciò che conta è che la difesa del Famila regge benissimo, tanto da arrivare ancora sul +13 (55-42) a 10′ dal termine.

Gulbe e Hermosa provano a creare le premesse del rientro in partita ospite, Penna viene colpita da fallo tecnico e Fiebich realizza il 55-47, ma di qui in avanti è solo Famila. Sottana va con il gioco da tre punti, trova Juhasz per il 60-47, segna da tre, poi ancora di Juhasz è il 65-47. Con 5’30” da giocare tutto appare chiaro e fatto: arrivano anche 17 punti di vantaggio prima del 73-59 finale.

BERETTA FAMILA SCHIO-CASADEMONT SARAGOZZA 73-59

SCHIO – Juhasz* 13, Bestagno, Sottana 9, Sivka ne, Verona* 8, Guirantes* 15, Mutterle ne, Crippa 1, Parks* 11, Keys* 6, Penna 2, Reisingerova 8. All. Dikaioulakos

SARAGOZZA – Lacorzana, Holesinska 13, Ortiz* 2, Pivec 3, Gulbe 3, Gimeno* 5, Fiebich* 13, Hermosa 2, Atkinson* 4, Geldof 2, Diallo* 7. All. Cantero Morales

