Basket femminile: Campobasso passa a Roma nel posticipo della 15a giornata di Serie A1

Nel posticipo di lunedì della 15a giornata la Molisana Magnolia Campobasso espugna il PalaTiziano di Roma sconfiggendo la Oxygen per 46-52. Successo importante, quello della squadra di coach Mimmo Sabatelli, che si mantiene in lotta per il secondo posto a quota 22 punti, mentre le capitoline restano a 8.

La coppia Kalu-Dongue alla squadra di Vincenzo Di Meglio non basta, nonostante i rispettivi 18 e 14 punti: Kunaiyi-Akpanah e Dedic guidano un ottimo sforzo di squadra, con Trimboli che distribuisce assist a volontà (13). Dato importante: i soli due punti dalla panchina per la Oxygen.

Nel primo quarto prova a partire forte Roma con Dongue e Czukor (8-3 e poi 12-5), poi ci si mette anche Kalu a rimarcare il concetto fino al 16-9. A quel punto è Srot, quasi da sola, a piazzare lo 0-10 che vale il 16-19 dopo 10′. Campobasso allunga davvero nel secondo periodo, con il 22-38 che arriva soprattutto per mano di Dedic e Kunaiyi-Akpanah. Alcuni canestri di Dongue portano la situazione sul 27-39 all’intervallo.

Sono soprattutto Dongue, Kalu e Romeo a tentare di riportare l’Oxygen a contatto (38-41). Il divario diminuisce fino alla singola lunghezza (42-43), e a 10′ dal termine si resta su questo punteggio. Incredibilmente, nell’ultimo quarto entrambi gli attacchi sostanzialmente si piantano. Tanto di guadagnato per la Molisana, che riesce così a espugnare la Capitale.

OXYGEN ROMA-LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 46-52

ROMA: Toscani ne, Ndiaye ne, Romeo* 5, Dongue* 14, Cuipido, Natali 2, Bongiorno, Czukor* 5, Scarsi, Tykha ne, Gilli* 2, Kalu* 12. All. Di Meglio

CAMPOBASSO: Kunaiyi-Akpanah* 13, Narviciute ne, Kacerik 4, Vitali ne, Trimboli* 1, Quinonez 8, Dedic* 13, Srot 5, Trozzola ne, Morrison* 6, Mistinova* 3. All. Sabatelli

Foto: Maurizio Silla – Magnolia Basket Campobasso