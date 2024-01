LIVE Egitto-Capo Verde, Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA: i Faraoni si giocano tutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Egitto-Capo Verde, Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA, ultima chiamata per i faraoni.

Qualificazione agli ottavi di finale da trovare nell’ultima partita della fase a gruppi di questa Coppa d’Africa per l’Egitto, che si rivela senza dubbio tra le enormi delusioni di queste prime giornate del torneo continentale. La squadra del CT Rui Vitoria ha ottenuto il pareggio in zona cesarini all’esordio contro il Mozambico (2-2) ripetendo lo stesso risultato anche contro il Ghana. Attualmente seconda con 2 punti, la nazionale dei “Faraoni” deve ottenere i 3 punti ad ogni costo per guadagnare la posizione e centrare il passaggio del turno agli ottavi di finale.

Data: 22/01/2024

Orario: 21.00

Canale TV: Sportitalia

Probabili formazioni

Egitto (4-3-3): El Shenawy; Hany, Abdelmonem, Mossad, Hamdi; Zizo, Elneny, Fathi; Marmoush, Mostafa Mohamed, Trezeguet.

Capo Verde (4-3-3): Vozinha; Moreira, Costa, Pico, Paulo; Duarte, Pina, Monteiro; Mendes, Bebe, Cabral.

Foto: Lapresse.