Australian Open, Simone Bolelli e Andrea Vavassori: “Da poco giochiamo insieme, possiamo conquistare titoli importanti”

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono dovuti arrendere all’indiano Rohan Bopanna e all’australiano Matthew Ebden nella Finale del doppio maschile degli Australian Open 2024. I due tennisti italiani sono stati sconfitti con il punteggio di 7-6 (0) 7-5 pagando a caro prezzo la mancanza di lucidità nei punti decisivi, al cospetto di una coppia collaudata e da lunedì n.1 del ranking.

Resta la bontà del percorso affrontato da Bolelli e Vavassori, iniziato solo l’anno passato, con la consapevolezza di avere dei margini di miglioramento: “Prima di tutto, congratulazioni a Rohan e Matthew per questo grande titolo. Vava, cosa posso dire. Mi dispiace di non aver vinto il trofeo, abbiamo passato due grandi settimane in uno dei miei tornei preferiti. Abbiamo iniziano a giocare insieme l’anno scorso, spero e credo che quest’anno avremo di nuovo l’occasione di giocarci un titolo così importante. Grazie ai tifosi qui presenti per il supporto in queste due settimane. Ringrazio anche tutto il mio team e tutti gli italiani che ci hanno seguito da casa“, ha dichiarato Bolelli.

“Congratulazioni ai ragazzi per questo grande titolo, sarete la coppia n°1 del mondo dalla prossima settimana. Voglio ringraziare Simone, come ha già detto lui abbiamo iniziato a giocare insieme alla fine della scorsa stagione, e per questo credo che già stiamo facendo grandi cose. Sono sicuro che sarà una grande stagione per noi. Voglio ringraziare il nostro team, mio padre, è stato un lungo viaggio per arrivare fino a qui, a questi livelli. Ringrazio tutte le persone che mi stanno seguendo da casa, la mia famiglia, i miei amici. Spero di rivivere momenti del genere molto presto“, ha concluso Vavassori.

Un doppio, quindi, da considerare in ottica Coppa Davis e Olimpiadi di Parigi quello formato dall’emiliano e dal piemontese, con qualità notevoli.

Foto: LaPresse