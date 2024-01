Gilles Cervara sulla Finale degli Australian Open: “Medvedev può avere un vantaggio su Sinner”

Domani, non prima delle 09.30, Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev nella Finale degli Australian Open 2024. Per la prima volta in carriera, l’altoatesino sarà nell’ultimo atto di uno Slam e vedremo quale sarà la sua reazione emotiva. Di contro, il moscovita è al sesto gettone in un match così particolare.

Sinner viene dalla strepitosa vittoria in semifinale contro Novak Djokovic. Il n.1 del mondo, 10 volte vincitore in Australia, non perdeva da 33 partite in questo torneo e mai era stato sconfitto in semifinale e in Finale nel Major. Il successo, per tutti questi motivi, è stato ancor più significativo, ma c’è una partita ancora da affrontare e Medvedev potrebbe avere un vantaggio.

Ne ha parlato in conferenza stampa, il tecnico del russo, Gilles Cervara: “Jannik (Sinner, ndr) sta esprimendo un tennis incredibile. Lo ha dimostrato in semifinale. Daniil ha giocato contro lui più volte e le ultime tre le ha perse. Sono stati match particolarmente difficili e credo sarà lo stesso domani. Tuttavia, io penso che quando si affronta per la prima volta una Finale Slam si è più tesi e questo potrebbe essere un fattore a nostro favore, rispetto a Sinner“.

L’esperienza potrebbe avere un peso e da questo punto di vista, Medvedev, tra l’altro, è un tennista che pratica un gioco molto difficile da interpretare ed è un abile “scacchista” in campo. Non resta che godersi lo spettacolo.

Foto: LaPresse