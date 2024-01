Australian Open, si chiudono i quarti di finale. Medvedev-Hurkacz e Alcaraz-Zverev da gustare, chance per Zheng nel femminile

L’Australian Open è alle sue battute finali. Nel weekend sarà tempo di semifinali, domani si tenterà di ricreare uno scenario inedito da quasi cinque anni: le prime quattro teste di serie tutte in semifinale. Non avviene dal Roland Garros 2019, con Novak Djokovic, Rafa Nadal (poi campione), Roger Federer e Dominic Thiem; Nole è il trait d’union tra i due tornei, con lui c’è Jannik Sinner che lo sfiderà in semifinale. E Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev proveranno a raggiungerli.

Non sarà comunque facile per loro. Il russo avrà di fronte il servebot Hubert Hurkacz, che ha avuto partite più tirate di quanto avrebbe preventivato, tipo nel secondo turno con Jakub Mensik, ma alla fine rimane sempre un giocatore costante e capace di arrivare a questi punti del torneo. E zitto zitto, il polacco è avanti negli scontri diretti e ha vinto gli ultimi due confronti del 2022, entrambi in due set e di cui uno sul cemento di Miami. Il pronostico è meno scontato di quanto sembri.

Così come anche per Alcaraz, che ha avuto qualche grattacapo solo con Lorenzo Sonego durante il suo percorso. L’iberico però è sotto nei precedenti con Alexander Zverev, con il quarto successo del tedesco arrivato durante le ultime ATP Finals. Da monitorare però le condizioni del numero 6 del seeding: così come all’ultimo US Open arriva alla sfida dopo un match massacrante, stavolta con Cameron Norrie. A Flushing Meadows Zverev non aveva le forze di scendere in campo, domani si spera per lo spettacolo di poter assistere ad una partita che promette scintille.

C’è anche il tabellone femminile a cui assistere. Se nella parte bassa i pronostici sono rispettati con Aryna Sabalenka e Coco Gauff in semifinale, nella parte alta c’è anarchia più totale. Prima la sfida inaspettata tra Linda Noskova e Dayana Yastremska che stanno vivendo le loro giornate magiche: per entrambe tre teste di serie eliminate, con l’ucraina che, partendo dalle qualificazioni, ha debuttato superando Marketa Vondrousova e proseguendo la sua collezione con Emma Navarro e Viktoria Aarenka. Dall’altra parte Noskova ha approfittato sì del ritiro di Elina Svitolina agli orttavi, ma si è concessa il lusso di eliminare la numero 1 al mondo Iga Swiatek.

In quella zona del seeding può essere una bella occasione per la stellina cinese Qinwen Zheng: la numero 12 al mondo affronterà Anna Kalinskaya, giustiziera di Jasmine Paolini nel turno precedente, e vede a portata di mano un ultimo atto che la spedirebbe nella stratosfera, scrivendo una pagina di storia del tennis nazionale a dieci anni di distanza da Li Na.

