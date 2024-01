Australian Open, Medvedev piega la resistenza di Hurkacz al quinto set e conquista la semifinale

Quasi allo scoccare delle quattro ore Daniil Medvedev è riuscito a conquistare la semifinale degli Australian Open 2024, la terza nelle ultime quattro edizioni per il russo. Il numero tre del mondo ha superato il polacco Hubert Hurkacz dopo una battaglia di cinque set, chiusa con il punteggio di 7-6 2-6 6-3 5-7 6-4. Non una bella partita, ma comunque molto intensa e che alla fine ha premiato Medvedev, che non starà brillando ma che comunque è arrivato dove doveva.

Medvedev ha concluso il match con 11 ace, ma anche 10 doppi falli. Il russo ha ottenuto il 78% dei punti quando ha servito la prima (81% per Hurkacz) ed il 41% con la seconda. Hurkacz ha dato veramente tutto, chiudendo con 61 vincenti a fronte di 55 errori non forzati, mentre sono 43 i vincenti del russo contro i 42 errori del numero 3 del mondo.

Subito break in apertura di Medvedev, che poi tiene il primo turno al servizio dopo un game lunghissimo e salvando anche una palla del controbreak. Il russo ha anche l’occasione di salire 3-0, ma Hurkacz si salva e poi il polacco nel sesto gioco riesce a strappare il servizio al russo e ad agguantare la parità. Dal 3-3 si segue l’andamento dei turni in battuta e si arriva al tie-break, che viene vinto per 7-4 da Medvedev.

Si ribalta completamente l’inizio del secondo set rispetto al primo. Questa volta è Hurkacz a trovare il break in apertura e poi a salvare due palle del controbreak. Il polacco ha una doppia chance di andare sul 3-0, ma Medvedev annulla tutto e resta attaccato. Hurkacz, però, gioca un ottimo set, mentre il russo è molto falloso ed arriva un altro break nel settimo gioco, che apre la strada al 6-2 con cui il polacco chiude la seconda frazione.

Medvedev rischia subito in avvio di terzo set, ma annulla subito due palle break in apertura. Il russo poi trova il break del 2-0, ma è nel terzo game che si decide il set. Hurkacz si porta 0-40, ma Medvedev si salva ed evita il controbreak del polacco. Da quel momento il russo non concede nulla all’avversario e va a chiudere sul 6-4, dopo aver mancato anche tre set point nel nono game.

Il quarto set si apre subito con il break di Medvedev, che sembra portare verso una chiusura del match del russo. Il numero tre del mondo non lascia molte occasioni ad Hurkacz, che è comunque bravo a rimanere attaccato alla partita. Il polacco ha il merito di crederci e sfrutta l’occasione del controbreak nell’ottavo game, togliendo la battuta all’avversario e pareggiando sul 4-4. Tutto sembra portare verso il tie-break, ma Hurkacz gioca un ottimo dodicesimo game in risposta ed al primo set point chiude sul 7-5. Si va al quinto.

Si viaggia spediti nei primi sei game, seguendo l’andamento dei turni di servizio. La svolta arriva nel settimo gioco, con Medvedev che strappa il servizio al polacco, anche con un po’ di fortuna, con una risposta colpita non propriamente con le corde. Hurkacz, però, ha subito l’occasione del controbreak, ma il russo annulla tutto e tiene un delicatissimo game al servizio. Medvedev non concede più nulla ed al secondo match point chiude 6-4, staccando il biglietto per la semifinale.

Il russo ora attenderà il prossimo avversario, che uscirà dall’ultimo quarto di finale in programma, quello che metterà di fronte Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev in un remake della sfida giocata sempre nei quarti agli US Open 2023, quando ad imporsi fu lo spagnolo in tre set (6-3 6-2 6-4). Zverev, però, è avanti nei precedenti per 4-3 anche con un successo Slam (quarti del Roland Garros 2022) e l’ultimo alle ATP Finals di Torino dello scorso novembre.