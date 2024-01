Australian Open, Lucia Bronzetti si fa recuperare dall’esperta Tsurenko e saluta Melbourne

Iniziano male per l’Italia nel settore femminile gli Australian Open 2024 di tennis: nel primo turno Lucia Bronzetti si fa rimontare e cede all’ucraina Lesia Tsurenko, numero 28 del seeding, che si impone per 3-6 7-5 6-3 dopo una battaglia sportiva lunga due ore e quaranta minuti. Nel secondo turno per lei una tra la spagnola Rebeka Masarova e la bielorussa Aliaksandra Sasnovich.

Nel primo set l’italiana opera il break in apertura ai vantaggi e poi cancella quattro occasioni per il controbreak. Bronzetti trova un altro strappo a quindici e va sul 3-0 pesante, ma l’ucraina recupera subito uno dei due break di ritardo restituendo lo strappo a quindici. Nel quinto game l’azzurra toglie ancora il servizio all’avversaria ai vantaggi, per poi volare sul 5-1. Tsurenko risale fino al 3-5, recuperando nuovamente uno dei due break di ritardo, ma nel nono gioco perde ancora il servizio e Bronzetti chiude sul 6-3 in 42 minuti.

Nella seconda partita l’azzurra cede la battuta ai vantaggi del terzo game e rischia di finire sotto 1-4, ma annulla la palla break nel quinto gioco. Nel game successivo Bronzetti trova lo strappa a quindici e riequilibra la contesa, poi tiene per due volte il servizio ai vantaggi, senza concedere palle break. Il break point arriva però nell’undicesimo gioco e Tsurenko allunga sul 6-5, per poi andare a chiudere sul 7-5 dopo 65 minuti.

Nella frazione decisiva l’avvio è da incubo per l’azzurra, che cede la battuta a zero. Bronzetti ha due opportunità non consecutive per l’immediato controbreak, ma non le concretizza, poi cede di nuovo il servizio, questa volta a quindici, e l’ucraina vola sul 3-0 pesante. La tennista italiana ha un sussulto nel quarto game e recupera uno dei due break di ritardo, ma poi perde nuovamente il servizio a zero e la testa di serie numero 28 va sul 4-1. Non si ferma la serie di break, con Bronzetti che trova il 2-4 alla quinta opportunità, ma poi nel settimo gioco, alla seconda occasione, deve cedere ancora la battuta. Tsurenko va sul 5-2 ed arriva a due punti dal match, ma dal 30-15 si blocca e Bronzetti le toglie il servizio, per il 3-5. L’azzurra nel nono game va agevolmente sul 40-15, ma si fa trascinare ai vantaggi, dove annulla due match point, ma al terzo deve capitolare, con Tsurenko che vince per 6-3 dopo 53′.

Sono ben 210 i punti giocati, con l’ucraina che ne vince 110 contro i 100 dell’azzurra. Saldo vincenti-gratuiti decisamente negativo per entrambe con Tsurenko a quota 30-67 e Bronzetti con 16-61. Fioccano le palle break da ambo le parti, con l’azzurra che ne concede 18, perdendo la battuta in 9 occasioni e l’ucraina che ne cancella solo 8 delle 16 accordate all’avversaria.

