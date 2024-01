Australian Open, inizio rimandato a Melbourne quasi su tutti i campi: ecco quando si inizia

AGGIORNAMENTO ORE 1.40 – L’organizzazione comunica che i match all’aperto non inizieranno prima delle 2.30 ora italiana, le 12.30 ora locale. Alle 2.00 inizieranno regolarmente Jabeur-Andreeva sulla Rod Laver Arena e Sinner-de Jong sulla Margaret Court Arena.

La quarta giornata non comincia sotto i migliori auspici a Melbourne Park: la pioggia sta dominando la scena questo inizio di mercoledì 17 gennaio agli Australian Open per la prima volta in questa edizione 2024.

Ricordiamo che l’impianto è dotato di tre campi coperti: Rod Laver Arena, Margaret Court Arena e John Cain Arena. Dalle 1.00 ora italiana inizia così solamente il match tra Wozniacki e Timofeeva sulla John Cain, mentre sui due campi principali l’inizio è fissato come al solito alle ore 2.00 in Italia.

Questo significa conseguentemente che il match tra Sinner e de Jong (primo dalle 2.00 sulla Margaret Court Arena) e quello tra Arnaldi e de Minaur (Rod Laver Arena) saranno svolti a prescindere dalle condizioni metereologiche, lo stesso non vale invece per Cobolli-Kotov (campo 6) e Musetti-Van Assche (campo 7).

In questo momento i campi all’esterno sono completamente allagati e il programma, secondo le stime attuali, dovrebbe cominciare attorno alle 2.00 ora italiana, ma viste le condizioni non è difficile pronosticare un ulteriore slittamento. Si preannuncia una giornata lunga e che richiederà pazienza per coloro che dovranno giocare fuori dai primi tre campi.

Foto: Lapresse

