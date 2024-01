Australian Open, Flavio Cobolli: “Ora mi sento bene sul cemento, ma devo ancora migliorare molto il servizio”

Flavio Cobolli non vuole fermarsi e prosegue il suo splendido cammino a Melbourne, battendo in quattro set il russo Pavel Kotov e accedendo al terzo turno degli Australian Open 2024. Per il ventunenne romano si tratta del miglior risultato in carriera a livello di tabellone principale di uno Slam, dopo aver superato brillantemente le qualificazioni.

L’azzurro si è imposto per 7-5 6-3 5-7 6-2, dando continuità alla splendida vittoria del primo turno per 7-5 al quinto set contro il n.18 ATP Nicolas Jarry. “Essendo la prima volta che mi trovo in questa situazione, al secondo turno in uno Slam dopo aver giocato una partita di quattro ore due giorni fa, ero molto stanco e le energie mentali e nervose stavano venendo a mancare. Ho avuto un calo, è una cosa normale, però sapevo che la partita era ancora lunga e quindi le chance che non avevo sfruttato nel terzo sicuramente si sarebbero riproposte nel quarto. Ho solo aspettato e continuato a perseverare, sono riuscito a mantenere la calma. Sono andato in bagno, ho preso il mio tempo e dopo è andata bene“, racconta Cobolli ai microfoni di Eurosport.

“Sicuramente ho ottenuto ottimi risultati sul cemento nell’ultimo periodo. Adesso mi sento bene su questa superficie, mentre prima non ero a mio agio. Se devo scegliere dove giocare una partita, al momento scelgo la terra perché ancora devo migliorare molto il servizio, ma non c’è più quel dislivello netto che c’era un anno e mezzo fa. Il mio team dice che in futuro giocherò molto meglio sul cemento, quindi è solo questione di tempo e di giocare tanti match sul veloce. Aspetto e prendo quello che viene“, prosegue il n.100 del ranking mondiale.

Sul padrone di casa australiano Alex De Minaur (n.10 al mondo), prossimo avversario al terzo turno: “Aver giocato con Alcaraz a Parigi (primo turno Roland Garros 2023, ndr) mi sta aiutando in questo momento, perché l’emozione e la tensione che avevo lì non è paragonabile. Ora siamo ad un terzo turno, quindi sono molto emozionato e contento di giocare questa partita. Credo che sia un premio e proverò di tutto per mettere in difficoltà Alex, perché è un avversario molto tosto e sta giocando un ottimo tennis. È molto forte, quindi dovrò essere al 100% per avere qualche possibilità di metterlo in difficoltà. Io ci credo come sempre. Non parto già sconfitto, sono motivato e continuo questo sogno“.

Foto: Mattia Martegani

