Australian Open, Daniil Medvedev: “Nel terzo set ho cambiato il mio gioco. Sinner è impressionante”

Daniil Medvedev ha raggiunto Jannik Sinner nella finale degli Australian Open 2024. Decisiva per il russo la clamorosa rimonta contro Alexander Zverev. Il numero tre del mondo si è trovato ancora una volta sotto di due set, riuscendo a recuperare dopo oltre quattro ore di battaglia.

Un inizio di partita ovviamente molto complicato per il russo: “Ero un pochino perso dopo i primi due set e lui non perdeva nulla al servizio. Mi sono detto che se dovevo perdere dovevo essere almeno orgoglioso di me stesso e di lottare su ogni punto. Alla fine sono riuscito a vincere e sono orgoglioso”.

Medvedev ha parlato del cambiamento attuato durante il terzo set: “Nel terzo set ero stanco, non riuscivo più a correre, ho cercato di essere più aggressivo. Ha iniziato a funzionare e soprattutto ho cominciato a servire meglio. Sul tie-break sono stato anche fortunato con quella risposta. Sinceramente non pensavo ad una tale traiettoria e ho solo sperato che la palla non toccasse la rete. Qualche volta bisogna essere fortunati e lo sono stato”

Un’altra rimonta e vittoria al quinto set: “Tante volte al quinto non sono stato forte mentalmente e le mie statistiche non sono state buone in passato. Un mese fa ho deciso di cambiare, di essere più forte mentalmente e di pensare meno. Cerco sempre di migliorarmi”.

Parole di grande stima per Jannik Sinner: “Sinner è semplicemente impressionante. Incredibile come abbia vinto il tie-break contro rublev sotto da 1-5 e poi oggi è riuscito a dare 6-1 6-2 a Nole. Mi auguro che possiamo mettere in piedi un grande show e che di regalarvi una grande finale. Cercherò di scendere in campo e dare il massimo”.

